La experiencia de la Diputación de Badajoz en finanzas locales sostenibles inspira a Europa

La Diputación de Badajoz ha participado en un caso práctico expuesto en una Jornada Internacional sobre Finanzas Locales Sostenibles. Desde 2015, la institución provincial vincula su presupuesto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en estas jornadas ha podido mostrar su experiencia ante un grupo europeo que tiene como objetivo transformar las ciudades en modelos de desarrollo urbano sostenible.

Esta jornada, organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias y el Centre for Public Administration Research (KDZ), trataba de abordar el proyecto SLPF (Sostenibilidad en las Finanzas Públicas) que dota a ciudades europeas de las herramientas y competencias necesarias para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Verde en los sistemas de finanzas públicas.

Caso de la Diputación de Badajoz

En este contexto, Ángela León, coordinadora de la Agenda 2030 e Innovación, expuso la transición metodológica que permite conectar cada partida presupuestaria con metas específicas de la Agenda 2030. Asimismo explicó cómo ha ido evolucionando la aplicación de los ODS a los presupuestos de la Diputación de Badajoz hasta extender esta técnica a diferentes municipios para su propia administración.

Ángela León explicó también que vincular el presupuesto a la Agenda 2030 supone aplicar una política transversal que afecta a todas las dependencias de la administración. Además, es una herramienta política de transparencia, porque se adapta al lenguaje de la ciudadanía, y una manera de orientar el gasto hacia objetivos de gobierno y a necesidades concretas.

Trabajo con los municipios

En la actualidad, la institución provincial trabaja con los municipios y las mancomunidades para realizar la revisión de la alineación presupuestaria. Por otra parte, se está estudiando un nuevo procedimiento de gestión de subvenciones con el fin de medir el impacto real que tienen diversas partidas: se trataría de introducir los ODS en las convocatorias y en las memorias justificativas de entidades, asociaciones o personas beneficiarias.

Otras medidas en estudio son la definición de cláusulas de sostenibilidad valorables en los contratos públicos, tomando como base un análisis del tejido productivo de Extremadura, tratando de no perjudicar a las empresas locales. A esto hay que añadir el diseño de una herramienta digital destinada al análisis y a la vinculación automatizada de los presupuestos locales en toda la provincia.

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El objetivo a largo plazo de este proyecto es transformar las ciudades europeas en modelos de desarrollo urbano sostenible mediante la mejora de las prácticas presupuestarias, la optimización de la asignación de recursos y el fomento de la resiliencia, catalizando así un efecto dominó que resuene en toda la Unión Europea.