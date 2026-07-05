Un matrimonio y un vecino, intoxicados al pintar un depósito de agua en Oliva de la Frontera

Tres personas han resultado intoxicadas este domingo por un producto químico fuerte en una finca próxima a Oliva de la Frontera. Los afectados son un matrimonio de unos 60 años y un vecino de una parcela cercana, que han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz, aunque no revisten gravedad. "Están estables", ha confirmado a este periódico el alcalde de la localidad, Juan Antonio García Torres.

Los hechos han ocurrido sobre las 12.30 horas, cuando el marido se encontraba pintando un depósito de agua en su campo. Según el relato del alcalde, el hombre ha quedado inconsciente mientras realizaba estos trabajos. Su mujer, al verlo en ese estado, ha intentado socorrerlo y también ha perdido el conocimiento.

El vecino dio la voz de alarma

Ha sido entonces cuando un vecino de una parcela próxima ha dado la voz de alarma y ha acudido en auxilio del matrimonio. Este hombre también se ha visto afectado por la intoxicación, aunque pudo alertar de lo ocurrido y facilitar la intervención de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Cruz Roja, Guardia Civil, bomberos y un helicóptero del Servicio Extremeño de Salud, que han participado en la atención y evacuación de los afectados. Cruz Roja Emergencias había informado previamente de su intervención en Oliva de la Frontera junto a otros recursos de emergencia por una intoxicación por productos químicos.

La reacción del producto podría haberse visto favorecida por las altas temperaturas que se están registrando durante la jornada de este domingo, con toda Extremadura en alerta naranja por calor.

Noticias relacionadas

El alcalde ha señalado que el suceso pudo haber terminado en una desgracia, aunque finalmente "se ha quedado en un gran susto".