El Cerro de los Mártires, nuevo espacio clave para Valverde de Leganés

El Ayuntamiento de Valverde de Leganés con la ayuda de la Diputación de Badajoz, impulsará la mayor transformación del Cerro de los Mártires con una inversión cercana a los 3 millones de euros. Gracias a ella, el entorno se convertirá en uno de los espacios naturales, deportivos, turísticos y de ocio más importantes de la localidad.

Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a una ayuda de 800.000 euros por parte de institución provincial. El objetivo es recuperar y poner en valor uno de los enclaves más emblemáticos del municipio, convirtiéndolo en un gran espacio para el disfrute de vecinos y visitantes, pero respetando en todo momento el entorno natural y paisajístico que caracteriza a este paraje.

Plan de mejoras previsto

Entre las actuaciones previstas destaca la rehabilitación de los antiguos depósitos de agua, una infraestructura que dejará atrás su uso original para convertirse en "un moderno edificio de servicios, con aseos públicos y un espectacular mirador panorámico desde el que contemplar el paisaje de la comarca", según ha expresado el ayuntamiento en nota de prensa. El proyecto ha apostado por una intervención basada en la sostenibilidad y la economía circular, reutilizando una construcción existente para reducir el impacto ambiental y dotar al cerro de nuevos servicios que darán respuesta a las necesidades de los usuarios.

Ubicación clave

El Cerro de los Mártires es, además, un enclave estratégico para el turismo de naturaleza y astronómico gracias a la certificación Starlight, por lo que esta actuación reforzará su atractivo como destino para la observación del cielo, el senderismo, el ciclismo de montaña, la calistenia y otras actividades al aire libre.

Paralelamente, las distintas Escuelas de Aprendizaje Laboral que se desarrollan en el municipio ya trabajan sobre el terreno realizando labores de adecuación, urbanización, mejora de accesos, acondicionamiento de espacios y embellecimiento del entorno, contribuyendo de manera decisiva a la recuperación integral del cerro y permitiendo, además, la formación práctica y la inserción laboral de sus participantes.

Restaurante Mirador

El proyecto culminará con "una de las actuaciones más esperadas": la construcción del Restaurante Mirador, una iniciativa surgida de los Presupuestos Participativos de la Diputación de Badajoz que supondrá un importante revulsivo para el desarrollo turístico y económico del municipio.

Desde el ayuntamiento aseguran que este nuevo espacio gastronómico y de ocio "ofrecerá unas vistas privilegiadas" y que "se convertirá en un punto de encuentro para vecinos y visitantes". La suma de todas estas inversiones permitirá además, "crear una auténtica corona verde y deportiva alrededor del cerro", con nuevos itinerarios, zonas de descanso, miradores, instalaciones deportivas y servicios que transformarán por completo este enclave.

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Con este proyecto, El Cerro de los Mártires dejará de ser únicamente uno de los lugares más representativos de Valverde de Leganés para pasar a convertirse en un espacio pensado para el disfrute, según ha afirmado el consistorio: "Valverde de Leganés mira al futuro desde su punto más alto. Y ese futuro ya ha comenzado en el Cerro de los Mártires."