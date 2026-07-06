Un proyecto nacido del pueblo: Fregenal de la Sierra inaugura el Centro Europeo del Humanismo Arias Montano

Este lunes 6 de julio se ha inaugurado el Centro Europeo del Humanismo Arias Montano en Fregenal de la Sierra. Gracias a los Presupuestos Participativos de la Diputación de Badajoz, el claustro del Convento de San Francisco se ha transformado en un espacio multidisciplinar, preparado para acoger y concentrar “los valores del humanismo de un ilustre frexnense y convencido pacifista como es Benito Arias Montano”.

Así lo ha explicado el presidente de la Sociedad Montana y coordinador del centro, Alberto Márquez. Él mismo ha sido el encargado de dar a conocer el proyecto, que nace en el 428 aniversario del fallecimiento de este teólogo y filósofo nacido en Fregenal de la Sierra. Márquez ha puesto sobre la mesa que el CEHAM está planteado alrededor de “un diálogo sobre el pasado, mirando al presente e imaginando el futuro”.

Esta infraestructura educativa y cultural estará dedicada al estudio y proyección del humanismo y sobre todo, a la figura de Arias Montano que impulsará una programación multidisciplinar que incluirá cursos, seminarios, congresos y actividades culturales, en diálogo con la ciencia y los retos del siglo XXI.

Financiación

En 2024 la institución provincial promovió los Presupuestos Participativos que permitieron a los vecinos y vecinas de la provincia y, sobre todo, de la comarca, votar el destino de los recursos públicos. En este sentido el diputado Ricardo Cabezas, en representación de la institución provincial, ha defendido que este centro “no responde a una decisión tomada desde un despacho y alejada del territorio”, sino a “una demanda construida desde quienes conocen las necesidades de sus pueblos y desde quienes saben que una infraestructura cultural también puede cambiar la vida de una comarca”.

Ricardo Cabezas en la inauguración del Centro Europeo del Humanismo Arias Montano / Diputación de Badajoz.

Cabezas ha situado la financiación de este proyecto en el sentido de una política útil que “acorta distancias” y que permite que “un joven de Fregenal, de Segura de León, de Bodonal, de Monesterio, de Fuente de Cantos o de cualquier municipio de Tentudía no sienta que el conocimiento siempre queda lejos”. En ese sentido, ha subrayado que el CEHAM acerca la universidad al mundo rural y demuestra que los recursos públicos, cuando se orientan bien, pueden sostener proyectos nacidos de la sociedad civil que revierten después en toda la comunidad.

Sociedad Montana

El diputado ha felicitado además a la Sociedad Montana por haber sabido convertir “una inquietud intelectual en un proyecto colectivo” y por entender que Arias Montano “no podía quedarse en una placa”, sino que debía regresar a Fregenal para dialogar con la universidad, las ciencias sociales, el arte, la historia, la música, la educación y los problemas del siglo XXI.

Cabezas ha unido la figura de Arias Montano con la de Eugenio Hermoso, otro frexnense universal que presidió el Ateneo que llevó el nombre del humanista. “Dos personas nacidas en esta tierra que, desde ámbitos distintos, contribuyeron a que el nombre de Fregenal y de la provincia de Badajoz se reconociera mucho más allá de nuestras fronteras”, ha señalado el diputado, antes de recordar que el talento necesita también una tierra que lo impulse, lo reconozca y lo acompañe.

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En su intervención, Cabezas ha enlazado la apertura del CEHAM con el trabajo del Área de Identidad Cultural de la Diputación, desde la que se impulsa una idea de provincia “capaz de ofrecer oportunidades sin pedir a nadie que renuncie a sus raíces”.