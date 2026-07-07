La Diputación de Badajoz licita por más de un millón euros la mejora de varias carreteras provinciales

La Diputación de Badajoz ha sacado a licitación un contrato para ejecutar actuaciones de mejora y refuerzo de firme en varias carreteras provinciales, con un presupuesto total de más de un millón de euros. Estas actuaciones contribuirán a mejorar la seguridad vial y el confort de los usuarios, además de garantizar un adecuado estado de conservación y mantenimiento de las vías, favoreciendo una circulación más segura y eficiente.

El contrato se divide en tres lotes, que incluyen intervenciones en las carreteras BA-019, BA-022 y BA-049. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 27 de julio a las 14.00 horas, a través del Portal de Contratación de institución provincial.

Lotes

El primer lote, correspondiente a la BA-019, entre Azuaga y Maguilla, cuenta con un presupuesto de más de 310.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Las obras se desarrollarán en varios tramos, concretamente sobre una longitud aproximada de cuatro kilómetros. El proyecto contempla el saneo puntual de blandones, el refuerzo del firme en los tramos que presentan un mayor deterioro, así como la renovación de la señalización horizontal y del balizamiento en las zonas afectadas.

Carretera BA-019, entre las localidades de Azuaga y Maguilla. / Cedida.

El segundo lote pertenece a la BA-022, la carretera que conecta Badajoz con la localidad de Villalba de los Barros. En este caso contará con un presupuesto de más de 305.000 euros y una duración prevista de tres meses, que se centrará en el tramo comprendido entre Corte de Peleas y la EX-105. En esta sección se llevará a cabo una mejora funcional de la carretera para incrementar los niveles de seguridad y comodidad de la circulación.

Las obras incluyen el refuerzo del firme en aproximadamente seis kilómetros, distribuidos en distintos tramos y a todo el ancho de la calzada, el revestimiento con hormigón de varios tramos de cunetas y la renovación de la señalización horizontal.

Por último, el tercer lote está asignado a la BA-049, de Castilblanco a límite con Alía. Con un presupuesto de más de 400.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, el proyecto contempla el saneo de blandones mediante grava-cemento hasta una profundidad de 45 centímetros, el refuerzo del firme y la renovación de la señalización horizontal.

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Con estos trabajos la Diputación de Badajoz fortalece su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando para la consecución del ODS 9: 'Industria, innovación e infraestructuras' y el ODS 2: 'Impulsar la regeneración de los pueblos, mejorar la sostenibilidad, acceso y accesibilidad de servicios públicos e infraestructuras’.