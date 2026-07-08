Más de cuatro millones de euros para Alconchel: ayudas para infraestructuras y caminos

El Ayuntamiento de Alconchel recibirá más de cuatro millones de euros para reparar daños causados por las borrascas que se produjeron en los meses de noviembre y diciembre y para preparar nuevas actuaciones en caminos rurales.

El consistorio ya ha recibido la confirmación de una ayuda de más de 1,3 millones de euros procedentes del Ministerio de Política Territorial y está a la espera de otra resolución de parte del Ministerio de Agricultura, para la que se han presentado unos 2,7 millones de euros. "Todavía estamos pendientes de que definan concretamente cuánto van a invertir en cada pueblo", explica Óscar Díaz Hernández, alcalde de Alconchel.

Ambas ayudas "irán destinadas a la reparación de infraestructuras municipales afectadas por las borrascas que azotaron Extremadura y Andalucía", cuenta Díaz.

Actuaciones previstas

Estas ayudas permitirán actuar sobre diferentes espacios y servicios municipales dañados, incluyendo calles, edificios públicos y actuaciones destinadas a la prevención de futuras avenidas de agua. Entre las intervenciones previstas destaca una actuación integral en la zona de calle Cruz Blanca y la prolongación de Primero de Mayo, una de las áreas más afectadas durante la borrasca de febrero, con el objetivo de mejorar la capacidad de prevención frente a nuevos episodios de inundaciones.

Además, dentro de las actuaciones previstas en materia de caminos rurales destaca la intervención en el camino de Zahínos, una de las vías más afectadas por los temporales: "quedó destrozado por completo y este verano los propietarios de la zona están teniendo muchos problemas porque no pueden llevarle la comida al ganado" explica el alcalde.

Otra de las actuaciones contempladas será la mejora del conocido como Puente del Invernadero, situado sobre la ribera de Táliga a su paso por Alconchel, con el objetivo de garantizar el acceso a las fincas y a los invernaderos municipales durante episodios de fuertes lluvias y crecidas.

El alcalde explica que la tramitación de ambas ayudas se ha realizado por vías diferentes. Mientras que la correspondiente al Ministerio de Política Territorial permitirá al Ayuntamiento ejecutar directamente las actuaciones en infraestructuras municipales, la ayuda solicitada al Ministerio de Agricultura será gestionada a través de la empresa pública Tragsa, que será la encargada de desarrollar los trabajos en los caminos rurales.

“Nosotros presentamos una valoración aproximada de las actuaciones en caminos, pero la cuantía definitiva se conocerá cuando los técnicos realicen las memorias correspondientes y determinen las intervenciones necesarias”, señala Díaz Hernández.

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Óscar Díaz destaca la importancia de estas inversiones no solo para reparar los daños ocasionados por las borrascas, sino también para desarrollar medidas preventivas que permitan reducir las consecuencias de futuros episodios de lluvias intensas: "Como alcalde sé lo que significa no sentirse solo en los momentos difíciles. Hoy damos un paso más en la recuperación. Y lo hacemos con hechos".