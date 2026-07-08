Ya hay denuncia
La Guardia Civil investiga la aparición de un posible dispositivo oculto en un vestuario femenino de Higuera la Real
Por el momento no han confirmado si es una cámara
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Guardia Civil investiga la aparición de un dispositivo oculto, que podría tratarse de una cámara, en el vestuario femenino de una empresa de Higuera la Real.
Fuentes del instituto armado han confirmado que existe una denuncia relacionada con estos hechos, y que la investigación permanece abierta.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre la naturaleza del dispositivo ni sobre las circunstancias en las que fue localizado.
- Santalia y las claves del éxito nocturno en Badajoz: 'No competimos contra nadie, buscamos superarnos a nosotros mismos
- Una ambulancia se salta un semáforo en Badajoz y se lleva por delante a un motorista
- Un matrimonio y un vecino, intoxicados al pintar un depósito de agua en Oliva de la Frontera
- Nena Daconte actúa este jueves en Badajoz y la entrada es gratuita
- Más de 12 horas sin agua en Las Vaguadas (Badajoz) en plena ola de calor por una avería 'importante
- Badajoz convierte el España-Portugal del Mundial 2026 en una fiesta de convivencia: 'Aquí gana la fraternidad rayana
- El ascensor del conflicto: vecinos de Santa Marina en Badajoz denuncian destrozos, suciedad e inseguridad en sus puertas
- Los bomberos de la Diputación de Badajoz regresan de Venezuela tras siete días de intensas labores de rescate