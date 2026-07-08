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Ya hay denuncia

La Guardia Civil investiga la aparición de un posible dispositivo oculto en un vestuario femenino de Higuera la Real

Por el momento no han confirmado si es una cámara

Agente de la Guardia Civil.

Agente de la Guardia Civil. / LCB

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Carolina León Carvajal

La Guardia Civil investiga la aparición de un dispositivo oculto, que podría tratarse de una cámara, en el vestuario femenino de una empresa de Higuera la Real.

Fuentes del instituto armado han confirmado que existe una denuncia relacionada con estos hechos, y que la investigación permanece abierta.

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Por el momento no han trascendido más detalles sobre la naturaleza del dispositivo ni sobre las circunstancias en las que fue localizado.

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