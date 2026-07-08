Suceso
Un hombre resulta herido tras ser atropellado por su propio tractor en Palomas
La víctima, de 60 años, abría el portón de un garaje cuando fue arrollado en una finca
L. A.
Un hombre de 60 años ha resultado herido de carácter menos grave tras ser atropellado por su propio tractor cuando intentaba abrir el portón de un garaje en una finca situada junto a la EX-212, en el término municipal de Palomas, en la provincia de Badajoz.
El suceso se ha producido sobre las 9.15 horas de este miércoles, 8 de julio. Según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el herido sufrió diversos traumas y fue trasladado al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una unidad de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud, medios del centro de salud de Palomas, agentes de la Guardia Civil y un técnico de la Dirección General de Trabajo.
Otro accidente en Majadas
El suceso se produce en una mañana en la que el 112 de Extremadura también ha informado de otro accidente con maquinaria agrícola en la región. En este caso, un hombre de 59 años resultó herido tras caerle encima maquinaria agrícola en una finca situada en la localidad cacereña de Majadas. El aviso se recibió a las 7.21 horas y el Centro de Emergencias activó los recursos necesarios para atender al herido.
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