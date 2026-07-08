Investigado un hombre por imprudencia grave en el incendio forestal del Cerro Masatrigo

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Fuenlabrada de los Montes como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave en el Monumento Natural del Cerro Masatrigo, en el término municipal de Esparragosa de Lares.

La investigación se inició a finales del pasado mes de mayo, después de que se declarara el incendio en este enclave natural, que afectó a 11 hectáreas de pasto, encinar y monte bajo. En las labores de extinción participaron dos helicópteros, un hidroavión, cinco camiones motobomba, seis vehículos todoterreno con sus respectivas cuadrillas y varias patrullas de la Guardia Civil. El fuego quedó controlado horas después.

Las labores de investigación e inspección pericial permitieron determinar que el origen del incendio pudo estar en la carga que transportaba un vehículo que circulaba por la carretera EX-322, a la altura del kilómetro 237,200, dentro del término municipal de Esparragosa de Lares.

Según las pesquisas, el vehículo llevaba un grupo electrógeno con un manguito de gasolina en mal estado. Su conductor y propietario lo habría manipulado de forma negligente, al transportarlo sin asegurarse del cierre de la llave del depósito de combustible.

El vehículo calcinado tras el incendio. / Guardia Civil

La elevada temperatura ambiente, unida al calor residual del motor tras una jornada de trabajo, pudo favorecer la evaporación del carburante y la formación de una nube inflamable. Esta, al entrar en contacto con componentes calientes y con los movimientos constantes dentro del cajón metálico del vehículo, habría originado la ignición y posterior propagación del fuego.

Noticias relacionadas

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque