Valverde de Leganés abre su agenda cultural de verano con el Festival Fevalpop

El festival 'Fevalpop' de Valverde de Leganés llega a la localidad para conmemorar 23º edición. Se celebrará este sábado 11 de julio en la Plaza de las Piletas a partir de las 22.30 horas. Esta cita musical abrirá la agenda cultural de verano de esta localidad pacense.

Este festival ha logrado consolidarse "como una de las propuestas más veteranas y esperadas de la región". Así lo ha expresado el ayuntamiento de la localidad vía nota de prensa. Para el consistorio, esta es "la gran cita musical del verano" con una programación que reunirá a cuatro artistas en total.

Programación

El cartel de este año estará encabezado por la cantante Rebeca, referente de la música dance española y conocida por canciones como 'Duro de pelar'. También destacan la banda 'Gar-nacha pop', el DJ Andy Acedo y el conocido DJ Solo Noise, "que serán los encargados de poner la banda sonora a una noche de fiesta que se prolongará hasta bien entrada la madrugada".

Un festival con Historia

En cada edición de este encuentro musical, se da cita a grupos musicales del panorama tanto regional como nacional . En las pasadas ediciones, se reforzó la imagen del festival con escenarios alternativos situados en Plaza Antonio Asensio Romero y la Plaza Luis Chamizo, espacios en los que otros tipos de música menos mayoritaria también tienen cabida. Este año, la protagonista principal será la Plaza de las Piletas.

Desde 2004, año en el que se realizó por primera vez, este evento musical ha ido aumentando en participación de bandas y de público, no sólo de la localidad, si no de los municipios colindantes al municipio. Gracias a Fevalpop, por la localidad han pasado artistas de renombre nacional e internacional como La Guardia, La Frontera, El Desván del Duende o Henry Méndez.

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En esta edición, 'Fevalpop' volverá a reunir música en directo, diversión, reencuentros y "un ambiente inmejorable en una edición muy especial que mantiene vivo el espíritu de un festival convertido en todo un referente del verano en la comarca". Desde el ayuntamiento aseguran que todo está preparado para "disfrutar de una noche llena de ritmo, buena música y grandes momentos" con la que se espera reunir a cientos de personas.