Circuito taurino
El XIV Trofeo Diputación de Badajoz da el salto a las novilladas sin picadores
Esta edición se desarrollará nuevamente entre los meses de agosto y septiembre, con cinco festejos: cuatro clasificatorios y la final
Las novilladas tendrán lugar en Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque, Villanueva del Fresno, Entrerríos e Higuera la Real
Arranca el Ciclo de Clases Prácticas Trofeo de la Diputación de Badajoz. Esta decimocuarta edición se celebrará en distintas localidades de la provincia y estará compuesta por un total de cinco novilladas, cuatro clasificatorias y una gran final. La novedad de este año es que se cambian las clases prácticas por novilladas sin picadores.
Por primera vez, este ciclo será de novilladas y no de prácticas, "un pasito más para profesionalizar una escuela que es un orgullo para la institución que representa". Así lo ha explicado María José Benavides, diputada del Patronato Escuela de Tauromaquia de Badajoz, que además ha querido añadir que este trofeo no es solo una competición, "es una herramienta de formación para los jóvenes que sueñan con hacerse un hueco en el mundo taurino".
En este circuito se valorará "la regularidad, el esfuerzo y la capacidad de superación", por eso el sistema de clasificación "valora el conjunto de lo de las actuaciones, no solo un día aislado", asegura la diputada.
Programación
El certamen comenzará el 1 de agosto en Fregenal de la Sierra. El 13 de agosto será el turno de la localidad de Herrera del Duque, el día 22 de Villanueva del Fresno y el último festejo clasificatorio se celebrará el 29 de agosto en Entrerríos. Los tres mejores clasificados competirán en la gran final, que se disputará el 13 de septiembre en Higuera la Real, con reses de la ganadería Zalduendo.
De los 12 novilleros que torearán en estas cinco plazas, nueve pertenecen a la Escuela Taurina de Badajoz. En este sentido, Joaquín Domínguez, empresario taurino, ha querido dejar claro que esta es "una una oportunidad muy importante" para darse a conocer y que deben tomar como ejemplo "a las grandes figuras que han salido de la escuela".
Un certamen en auge
El empresario también ha asegurado que el certamen "va cogiendo muchísimo prestigio a nivel nacional" y que cada año, cada vez más escuelas y ganaderías quieren participar en él. El director artístico de la escuela, Luis Reinoso ha querido destacar la presencia de la Escuela de Villafranca de Xira, de Portugal, un país que se ha convertido en "un manantial de ayuda tanto de ganaderos como de escuelas".
Además, de las cinco novilladas se retransmitirán vía streaming cuatro, entre ellas la gran final de este XIV Ciclo de Clases Prácticas Trofeo de la Diputación de Badajoz. Desde el departamento de tauromaquia de esta institución, reafirman el compromiso con la tauromaquia como seña de identidad cultural, económica y social y aseguran que "el futuro del toreo se escribe desde la base, desde las escuelas y desde los pueblos que mantienen viva la llama de esta tradición".
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