Suceso
La Guardia Civil identifica a dos vecinos de Villanueva del Fresno como autores de un robo en una vivienda
Se produjo a finales del mes de junio
El material sustraído está valorado en 500 euros
La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigados a dos vecinos de la localidad pacense de Villanueva del Fresno, como presuntos autores del robo cometido en el interior de una vivienda en obras ubicada en esta misma localidad.
El robo se produjo a finales del mes de junio, cuando su propietario comunicaba que autores desconocidos habían accedido al interior del inmueble para apoderarse de herramientas profesionales para construcción y componentes eléctricos de instalación. Todo ello valorado en unos 500 euros.
Tras una primera inspección técnico-ocular en el lugar de los hechos, los agentes pudieron determinar que los autores de la acción delictiva supuestamente se habrían adentrado a la propiedad mediante escalo por el patio trasero y habrían huido por la puerta principal.
Con el desarrollo de la investigación practicada, se obtuvieron suficientes indicios para poder identificar a los presuntos autores de la acción delictiva. Dos vecinos de la localidad villanovense con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.
Una vez reunidas todas las pruebas incriminatorias, ambos fueron localizados y se les instruyó diligencias penales como investigados, por su presunta implicación en el robo. Estas han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Olivenza.
Ahora se continúa la investigación para tratar de recuperar los efectos sustraídos que supuestamente habrían entregado para su venta en tiendas de compra-venta y segunda mano.
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