Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo directorBadasomEdificio emblemáticoTarifas taxis
instagram

Renovación del firme

Transportes destinará 1,5 millones para la mejora de la N-502 a su paso por Herrera del Duque

Este proyecto de mejora contempla la construcción de una glorieta en dicha carretera

Con la aprobación de este proyecto se pretende contribuir a una movilidad urbana más segura y sostenible

Actuación de renovación de la N-502 a su paso por Herrera del Duque.

Actuación de renovación de la N-502 a su paso por Herrera del Duque.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Herrera del Duque

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de mejora de seguridad vial en la carretera N-502, a su paso por el término municipal de Herrera del Duque, en la provincia de Badajoz. El presupuesto aproximado será de unos 1,5 millones de euros.

Con la aprobación de este proyecto se pretende contribuir a una movilidad urbana más segura y sostenible, mediante la mejora de la seguridad vial y la protección de los usuarios más vulnerables.

Acciones previstas

En concreto, este proyecto de mejora contempla la construcción de una glorieta en el kilómetro 232,822 de la N-502, eliminando la intersección en T existente. El objetivo es reordenar los accesos en dicho entorno.

La glorieta tendrá forma de anillo circular con cuatro patas: dos de ellas correspondientes a la vía principal de la N-502, una tercera a la Calle Convento, y la cuarta para dar servicio al vial del camino que da acceso a la fábrica embotelladora, quedando de esta forma integrado en la nueva glorieta.

Esta solución concentraría todas las conexiones existentes en el entorno de la actuación a través de una única glorieta, suprimiendo las diversas conexiones y giros a la izquierda existentes en la actualidad.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 137,97 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Badajoz. Este programa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Noticias relacionadas

Próximamente se someterá al trámite de información pública, lo que implica la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Badajoz rinde homenaje a José Manuel Bueno con una calle en reconocimiento a su legado ciudadano
  2. Santalia y las claves del éxito nocturno en Badajoz: 'No competimos contra nadie, buscamos superarnos a nosotros mismos
  3. Una ambulancia se salta un semáforo en Badajoz y se lleva por delante a un motorista
  4. El juez rechaza la libertad provisional del asesino confeso de David Salazar en Badajoz y mantiene su ingreso en prisión
  5. Nena Daconte actúa este jueves en Badajoz y la entrada es gratuita
  6. Badajoz contará con 71 viviendas de alquiler asequible gracias a dos promociones ya en marcha
  7. Más de 12 horas sin agua en Las Vaguadas (Badajoz) en plena ola de calor por una avería 'importante
  8. Badajoz convierte el España-Portugal del Mundial 2026 en una fiesta de convivencia: 'Aquí gana la fraternidad rayana

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

La compañía alemana Deutz, con sede en Zafra, compra por 1.600 millones una empresa de vehículos militares

La compañía alemana Deutz, con sede en Zafra, compra por 1.600 millones una empresa de vehículos militares

El PSOE de Badajoz cuestiona el calendario de la Ronda Sur, tras tres años de anuncios

El PSOE de Badajoz cuestiona el calendario de la Ronda Sur, tras tres años de anuncios

Los atardeceres musicales' reconquistan la ribera del Guadiana en Badajoz: "Es la alternativa perfecta para el calor"

Los atardeceres musicales' reconquistan la ribera del Guadiana en Badajoz: "Es la alternativa perfecta para el calor"

Disturbios y protestas en la India por la violación y asesinato de una niña de 11 años

Disturbios y protestas en la India por la violación y asesinato de una niña de 11 años

Reconocen como víctima de "persecución política" a Josu Zabala, fallecido en 1976 por un disparo de la Guardia Civil

Reconocen como víctima de "persecución política" a Josu Zabala, fallecido en 1976 por un disparo de la Guardia Civil

Transportes destinará 1,5 millones para la mejora de la N-502 a su paso por Herrera del Duque

Transportes destinará 1,5 millones para la mejora de la N-502 a su paso por Herrera del Duque

El certamen oficial llega a su fin tras disfrutar de historias españolas y portuguesas en la gran pantalla

El certamen oficial llega a su fin tras disfrutar de historias españolas y portuguesas en la gran pantalla
Tracking Pixel Contents