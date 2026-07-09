Renovación del firme
Transportes destinará 1,5 millones para la mejora de la N-502 a su paso por Herrera del Duque
Este proyecto de mejora contempla la construcción de una glorieta en dicha carretera
Con la aprobación de este proyecto se pretende contribuir a una movilidad urbana más segura y sostenible
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de mejora de seguridad vial en la carretera N-502, a su paso por el término municipal de Herrera del Duque, en la provincia de Badajoz. El presupuesto aproximado será de unos 1,5 millones de euros.
Con la aprobación de este proyecto se pretende contribuir a una movilidad urbana más segura y sostenible, mediante la mejora de la seguridad vial y la protección de los usuarios más vulnerables.
Acciones previstas
En concreto, este proyecto de mejora contempla la construcción de una glorieta en el kilómetro 232,822 de la N-502, eliminando la intersección en T existente. El objetivo es reordenar los accesos en dicho entorno.
La glorieta tendrá forma de anillo circular con cuatro patas: dos de ellas correspondientes a la vía principal de la N-502, una tercera a la Calle Convento, y la cuarta para dar servicio al vial del camino que da acceso a la fábrica embotelladora, quedando de esta forma integrado en la nueva glorieta.
Esta solución concentraría todas las conexiones existentes en el entorno de la actuación a través de una única glorieta, suprimiendo las diversas conexiones y giros a la izquierda existentes en la actualidad.
Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 137,97 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Badajoz. Este programa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.
Próximamente se someterá al trámite de información pública, lo que implica la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
- Badajoz rinde homenaje a José Manuel Bueno con una calle en reconocimiento a su legado ciudadano
- Santalia y las claves del éxito nocturno en Badajoz: 'No competimos contra nadie, buscamos superarnos a nosotros mismos
- Una ambulancia se salta un semáforo en Badajoz y se lleva por delante a un motorista
- El juez rechaza la libertad provisional del asesino confeso de David Salazar en Badajoz y mantiene su ingreso en prisión
- Nena Daconte actúa este jueves en Badajoz y la entrada es gratuita
- Badajoz contará con 71 viviendas de alquiler asequible gracias a dos promociones ya en marcha
- Más de 12 horas sin agua en Las Vaguadas (Badajoz) en plena ola de calor por una avería 'importante
- Badajoz convierte el España-Portugal del Mundial 2026 en una fiesta de convivencia: 'Aquí gana la fraternidad rayana