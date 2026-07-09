Transportes destinará 1,5 millones para la mejora de la N-502 a su paso por Herrera del Duque

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de mejora de seguridad vial en la carretera N-502, a su paso por el término municipal de Herrera del Duque, en la provincia de Badajoz. El presupuesto aproximado será de unos 1,5 millones de euros.

Con la aprobación de este proyecto se pretende contribuir a una movilidad urbana más segura y sostenible, mediante la mejora de la seguridad vial y la protección de los usuarios más vulnerables.

Acciones previstas

En concreto, este proyecto de mejora contempla la construcción de una glorieta en el kilómetro 232,822 de la N-502, eliminando la intersección en T existente. El objetivo es reordenar los accesos en dicho entorno.

La glorieta tendrá forma de anillo circular con cuatro patas: dos de ellas correspondientes a la vía principal de la N-502, una tercera a la Calle Convento, y la cuarta para dar servicio al vial del camino que da acceso a la fábrica embotelladora, quedando de esta forma integrado en la nueva glorieta.

Esta solución concentraría todas las conexiones existentes en el entorno de la actuación a través de una única glorieta, suprimiendo las diversas conexiones y giros a la izquierda existentes en la actualidad.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 137,97 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Badajoz. Este programa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

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Próximamente se someterá al trámite de información pública, lo que implica la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).