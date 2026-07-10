Suceso
Atropellan a varias personas en el mercadillo del Valle de Santa Ana
El conductor, un hombre de edad avanzada, ha perdido el control del vehículo y se ha saltado las vallas del perímetro
Un matrimonio y otra mujer han resultado heridos
Varias personas han resultado heridas en la mañana de este viernes después de que un conductor perdiera el control de su vehículo en el Valle de Santa Ana.
Según ha informado a este diario el ayuntamiento de la localidad pacense, el accidente se ha producido sobre las 11.15 horas, durante la celebración del mercadillo habitual de todos los viernes. En ese momento, un hombre se ha saltado las vallas instaladas para restringir el tráfico y ha entrado con el vehículo en el recinto a gran velocidad, estampándose primero contra dos puestos y, posteriormente, arrollando a varias personas que se encontraban allí.
En concreto, entre los afectados se encuentra un matrimonio de edad avanzada. El hombre, que iba empujando la silla de ruedas de su mujer, era alcanzado de lleno por el coche, mientras que su mujer sufría un golpe al ser rozada por el vehículo. Una tercera persona también ha resultado herida.
Como consecuencia, los tres afectados, el hombre en estado grave, han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz para recibir una valoración más exhaustiva, así como el conductor del vehículo, quien también ha resultado herido con un golpe en el pecho. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia del SES, Cruz Roja Extremadura y varias patrullas de la Guardia Civil.
El conductor, una persona de avanzada edad y quien, según las primeras informaciones, no es vecino de la localidad, se encontraba a la espera de la llegada de las autoridades.
- Badajoz rinde homenaje a José Manuel Bueno con una calle en reconocimiento a su legado ciudadano
- Santalia y las claves del éxito nocturno en Badajoz: 'No competimos contra nadie, buscamos superarnos a nosotros mismos
- Muere un hombre de 46 años en un rocódromo de Badajoz
- Enferman dos de los bomberos de la Diputación de Badajoz que han estado en Venezuela
- El juez rechaza la libertad provisional del asesino confeso de David Salazar en Badajoz y mantiene su ingreso en prisión
- Badajoz contará con 71 viviendas de alquiler asequible gracias a dos promociones ya en marcha
- Más de 12 horas sin agua en Las Vaguadas (Badajoz) en plena ola de calor por una avería 'importante
- Badajoz convierte el España-Portugal del Mundial 2026 en una fiesta de convivencia: 'Aquí gana la fraternidad rayana