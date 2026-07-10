Atropellan a varias personas en el mercadillo del Valle de Santa Ana

Varias personas han resultado heridas en la mañana de este viernes después de que un conductor perdiera el control de su vehículo en el Valle de Santa Ana.

Según ha informado a este diario el ayuntamiento de la localidad pacense, el accidente se ha producido sobre las 11.15 horas, durante la celebración del mercadillo habitual de todos los viernes. En ese momento, un hombre se ha saltado las vallas instaladas para restringir el tráfico y ha entrado con el vehículo en el recinto a gran velocidad, estampándose primero contra dos puestos y, posteriormente, arrollando a varias personas que se encontraban allí.

En concreto, entre los afectados se encuentra un matrimonio de edad avanzada. El hombre, que iba empujando la silla de ruedas de su mujer, era alcanzado de lleno por el coche, mientras que su mujer sufría un golpe al ser rozada por el vehículo. Una tercera persona también ha resultado herida.

Como consecuencia, los tres afectados, el hombre en estado grave, han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz para recibir una valoración más exhaustiva, así como el conductor del vehículo, quien también ha resultado herido con un golpe en el pecho. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia del SES, Cruz Roja Extremadura y varias patrullas de la Guardia Civil.

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El dispositivo de emergencias en el lugar. / Cruz Roja

El conductor, una persona de avanzada edad y quien, según las primeras informaciones, no es vecino de la localidad, se encontraba a la espera de la llegada de las autoridades.