El Ayuntamiento de Villafranca destina 40.000 euros a cada colegio público

El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros ha mantenido una reunión de trabajo con las directoras de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de la localidad para coordinar las actuaciones que se llevarán a cabo durante el verano y presentar una importante inversión destinada a mejorar las instalaciones educativas.

El encuentro estuvo encabezado por el alcalde, Francisco Jiménez, y la concejala de Educación, Juani Rasero. Durante la reunión, el equipo de gobierno trasladó a las responsables de los centros los detalles de una línea de ayudas que contempla una inversión de 40.000 euros para cada colegio, financiada a través del Plan Avanzamos de la Diputación de Badajoz.

El objetivo de esta dotación económica es que cada centro pueda destinar los fondos a las necesidades más prioritarias de sus instalaciones, favoreciendo mejoras que repercutan directamente en el bienestar del alumnado y del profesorado. Para ello, el Ayuntamiento considera fundamental contar con la participación de los equipos directivos, conocedores de las carencias y demandas específicas de cada colegio.

Plan especial de mantenimiento durante el verano

Además de la inversión económica, el ayuntamiento pondrá en marcha su plan especial de mantenimiento estival, aprovechando el periodo no lectivo para ejecutar diferentes actuaciones en los centros educativos.

Durante la reunión se abordaron las principales necesidades planteadas por las directoras con el fin de programar los trabajos de pintura, fontanería, carpintería y adecuación de patios, entre otras intervenciones. El objetivo es que todas las instalaciones se encuentren en las mejores condiciones posibles para el inicio del curso escolar el próximo mes de septiembre.