Deporte
El Club Baloncesto Villafranca abre inscripciones para su cantera de cara a la próxima temporada
Pone en marcha una nueva campaña para seguir impulsando la formación deportiva y personal
Martín Rodríguez Caro
El Club Baloncesto Villafranca ha abierto oficialmente el periodo de inscripciones para su cantera de cara a la temporada 2026-2027, dando el pistoletazo de salida a un nuevo curso deportivo en el que volverá a apostar por el crecimiento de jóvenes jugadores de Villafranca de los Barros.
La entidad mantiene su compromiso con un modelo basado no solo en el aprendizaje deportivo, sino también en la formación personal, fomentando valores como el compañerismo, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo desde las primeras etapas.
Un proyecto para crecer de la base
Con esta nueva campaña, el CB Villafranca busca continuar fortaleciendo una cantera que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del club y que representa el futuro del baloncesto local. El objetivo es ofrecer un espacio donde niños y niñas puedan iniciarse y evolucionar dentro del deporte en un entorno educativo, dinámico y adaptado a cada etapa.
Las categorías disponibles para esta temporada abarcan todas las edades de formación: Babybasket, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Junior, permitiendo que cada jugador encuentre su lugar dentro del proyecto deportivo.
Las familias interesadas ya pueden formalizar la inscripción a través del formulario oficial habilitado por el club. El acceso se realiza mediante el código QR incluido en la campaña de difusión publicada en las redes sociales del CB Villafranca.
Desde el club animan a todos los niños que quieran formar parte de la cantera a sumarse a una nueva temporada que volverá a estar marcada por el aprendizaje, la convivencia y la pasión por el baloncesto.
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