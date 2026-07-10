Aire libre
Llega el cine de verano a Puebla de la Calzada
todos los martes del mes se proyectan películas en el parque municipal
Juan Manuel Sánchez Guerrero
Llega otro verano a Puebla de la Calzada y con él una edición más del Cine de Verano. Una de las citas más esperadas, ya que durante todos los martes del mes de julio se proyecta en el parque municipal una película para todas aquellas personas que se quieran acercar al parque.
Estas proyecciones se llevarán a cabo en el parque municipal a partir de las 22.15 horas. Dieron comienzo el 7 de julio y finalizando el día 28. Este año se comenzará con la proyección de 'Robot Salvaje', una película de animación dirigida por Chris Sanders.
Completan la cartelera de este Cine de Verano títulos como 'Paddington: Aventura en la selva', 'La luz de Aisha' y 'Elli y el equipo de monstruos'. Todos estos largometrajes están escogidos para que puedan disfrutarlos todos los públicos desde los más pequeños hasta los mayores.
Este Cine de Verano que se organiza forma parte de un programa desarrollado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) en colaboración con el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.
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