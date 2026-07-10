Martoles Molones llena el verano de actividades para los niños de Villafranca

La primera edición del verano Martoles Molones está en marcha, una iniciativa que ofrece durante los meses de julio y agosto un amplio calendario de actividades dirigidas a la infancia, las familias y la ciudadanía en general. El programa, impulsado a través del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y las asociaciones vecinales, busca fomentar el ocio saludable, la convivencia y la participación social, al tiempo que contribuye a dinamizar el comercio local y la hostelería.

La principal novedad de esta edición es el cambio de nombre de la iniciativa, que deja atrás la denominación de Martes Molones para convertirse en Martoles Molones. La modificación responde a que las actividades no solo se celebrarán los martes, sino también algunos miércoles, adaptándose al calendario comercial, festivo y vecinal para llegar a más espacios y facilitar una mayor participación.

Actividades por los barrios y apoyo al comercio local

La programación comenzó con una jornada en la plaza de España coincidiendo con el inicio de las rebajas, donde las familias pudieron disfrutar de actividades infantiles con Chispita y sus amigos mientras se impulsa la actividad comercial del centro de la localidad.

Durante el mes de julio, Martoles Molones recorre diferentes barrios de Villafranca con propuestas centradas en el derecho de la infancia al ocio, la igualdad, la inclusión y la participación vecinal. Entre las actividades previstas destaca una carrera infantil por la igualdad en el entorno de la plaza de Las Peñitas, coincidiendo con las fiestas del barrio y la celebración de la Virgen del Carmen, además de jornadas dedicadas a reforzar la convivencia entre barrios y a promover la inclusión de todas las familias y niños del municipio.

El cine de verano tomará el relevo en agosto

La programación continuará durante el mes de agosto con el tradicional Cine de Verano, que se celebrará en el Auditorio Plaza de Toros a partir de las 22.00 horas. Esta propuesta forma parte del programa de Aupex y cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y la Universidad Popular.

El ciclo incluirá la proyección de las películas Paddington: Aventura en la selva, Flow, La luz de Aisha y Elli y el equipo de monstruos, títulos que, además del componente lúdico, estarán vinculados a valores relacionados con la Agenda 2030, como la igualdad, la sostenibilidad, la cooperación, la educación, la inclusión y el cuidado del entorno.