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Puebla de la Calzada se vuelca con la ayuda a Venezuela

La gala músico teatrl recaudó un total de 1.475 euros e el Teatro de la Casa de la Cultura, protagonizada por artistas de la Vegas Bajas

Artistas que participaron en la gala solidaria por Venezuela

Artistas que participaron en la gala solidaria por Venezuela / La Crónica

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Juan Manuel Sánchez Guerrero

Puebla de la Calzada

En la Casa de la Cultura de la localidad se ha vivido una velada artística con un bonito motivo: ayudar a todas las personas afectadas por los terremotos de Venezuela. Para ello en esta Gala Músico-Teatral se ha destinado el total de la recaudación de las entradas para este país hispanohablante. 

La recaudación de la noche ascendió a 1.475 euros, con una aportación de 5 euros por persona, que era el coste de la entrada. Además, como innovación también se creó una fila 0 para que aquellas personas que no pudieron asistir a la gala también pudieran aportar su granito de arena en la ayuda a Venezuela. Esta recaudación se ha entregado a Cáritas que será la encargada de que todo llegue al pueblo venezolano. 

En la gala participaron diferentes artistas de la zona que decidieron poner su arte y su tiempo al servicio de una causa que unía a todos ellos, la solidaridad y la ayuda humanitaria. Este elenco estuvo formado por los bailarines Jesús, Sandra, Hugo, Daniel, Lidia y Alex, todos ellos pertenecientes a la Escuela de Baile de Jesús y Sandra. En la parte teatral por Andrea, Isabel, Mª Félix, Vega y Teo, del Grupo Jarancio, y en la voz, Antonio Rico, Agus Moriano y Fely Acevedo acompañados por dos grandes músicos como son Luis Núñez y Cristian Ivars

Durante la noche también hubo unas palabras de agradecimiento a los bomberos de la Diputación de Badajoz que se han desplazado a Venezuela, al que todo el patio de butacas les ofreció un caluroso aplauso por toda la labor desempeñada en Venezuela. 

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Esta gala solidaria por Venezuela fue ideada y organizada por Teodoro Gracia, director del Festival Nacional de Teatro de las Vegas Bajas, en colaboración con el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

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