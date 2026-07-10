Puebla de la Calzada se vuelca con la ayuda a Venezuela

En la Casa de la Cultura de la localidad se ha vivido una velada artística con un bonito motivo: ayudar a todas las personas afectadas por los terremotos de Venezuela. Para ello en esta Gala Músico-Teatral se ha destinado el total de la recaudación de las entradas para este país hispanohablante.

La recaudación de la noche ascendió a 1.475 euros, con una aportación de 5 euros por persona, que era el coste de la entrada. Además, como innovación también se creó una fila 0 para que aquellas personas que no pudieron asistir a la gala también pudieran aportar su granito de arena en la ayuda a Venezuela. Esta recaudación se ha entregado a Cáritas que será la encargada de que todo llegue al pueblo venezolano.

En la gala participaron diferentes artistas de la zona que decidieron poner su arte y su tiempo al servicio de una causa que unía a todos ellos, la solidaridad y la ayuda humanitaria. Este elenco estuvo formado por los bailarines Jesús, Sandra, Hugo, Daniel, Lidia y Alex, todos ellos pertenecientes a la Escuela de Baile de Jesús y Sandra. En la parte teatral por Andrea, Isabel, Mª Félix, Vega y Teo, del Grupo Jarancio, y en la voz, Antonio Rico, Agus Moriano y Fely Acevedo acompañados por dos grandes músicos como son Luis Núñez y Cristian Ivars.

Durante la noche también hubo unas palabras de agradecimiento a los bomberos de la Diputación de Badajoz que se han desplazado a Venezuela, al que todo el patio de butacas les ofreció un caluroso aplauso por toda la labor desempeñada en Venezuela.

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Esta gala solidaria por Venezuela fue ideada y organizada por Teodoro Gracia, director del Festival Nacional de Teatro de las Vegas Bajas, en colaboración con el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.