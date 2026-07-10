Teatro de alto nivel en Puebla de la Calzada gracias al Festival Nacional de las Vegas Bajas

Puebla de la Calzada acogerá la 45 edición del Festival Nacional de Teatro de las Vegas Bajas del 2 al 25 de octubre, una de las citas culturales más consolidadas de Extremadura. En esta edición participarán 12 compañías procedentes de seis comunidades autónomas y de Argentina, así como una programación off enfocada para llegar y atraer a nuevo público.

La programación combinará teatro de texto, comedia, danza, teatro de objetos y propuestas contemporáneas, incluyendo espectáculos recomendados por la Comisión de Teatro de La Red Española de Teatros.

La inauguración del festival correrá a cargo de de El Espejo Negro con ‘El Verdugo’, adaptación del clásico de Rafael Azcona y Luis García Berlanga y se clausurará con la compañía argentina Sutottos con ‘Perdón’. El resto de compañías que conforman este cartel son: Micomicón Teatro, Producciones Viridiana, Esteban Garrido, La Gran Belleza Producciones, Los Despiertos, La Belloch Teatro, La Coracha Teatro, Artextrema Producciones, Karlik Danza Teatro, La Estampa Teatro junto a Sótano B e Hilo Producciones.

Entre los actores más importantes que pasarán por las tablas de la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada destacan Felix Gómez y Noemí Ruiz, con la obra ‘Si alguna vez hubo un nosotros’, que se podrá disfrutar el sábado 10 de octubre. Esta obra aborda el camino emocional por el que pasa una pareja a la hora de la ruptura, con sus altibajos y sus emociones a flor de piel que deja mucho espacio a la reflexión personal.

Presentación programación del Festival Nacional de Teatro de las Vegas Bajas / La Crónica

El acto de presentación de la 45 edición, que tuvo lugar en Badajoz, en la diputación, contó con la participación del director del Festival, Teodoro Gracia Jiménez; el diputado del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas Martín; el alcalde de Puebla de la Calzada, Juan María Delfa Cupido; la directora del teatro López de Ayala, Paloma Morcillo; y Concha Rodríguez, responsable de la compañía extremeña La Estampa Teatro, una de las que participarán en la presente edición.

Para completar esta cita cultural, el festival programará también otras actividades teatrales como su Campaña Escolar para alumnado de Secundaria, por toda las Vegas Bajas. O diferentes talleres, exposiciones y actividades culturales, que según su director Teodoro Gracia «acercarán la cultura y el festival a todo el territorio».

Puebla de la Calzada, municipio referente cultural

El director del festival destacó «la satisfacción de haber consolidado un proyecto que ha sabido crecer sin perder su esencia», además de crear en Puebla de la Calzada un sitio de encuentro para las compañías de teatro, profesionales como para los amantes de este aarte.

«La capital rural del teatro nacional», así calificó Ricardo Cabezas a Puebla de la Calzada. Al igual que destacó su alcalde, Juan Mari Delfa, que expresó que el municipio es «un pueblo donde el teatro se vive, se estudia y se respira», ya que cuenta con varias compañías y grupos de teatro e incluso donde se imparten clases de artes escénicas en el instituto de la localidad.

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Este festival está organizado por Jarancio Teatro y Carazo Teatro, además, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, la Diputación de Badajoz, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y Adecom Lácara, consolidándose como un proyecto cultural que combina exhibición, formación, participación y desarrollo territorial.