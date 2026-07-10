Villafranca recibirá 2,3 millones de euros de los planes Edil para financiar dos grandes proyectos

Villafranca de los Barros será uno de los municipios beneficiarios de los Planes de Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Edil), una iniciativa que movilizará fondos europeos y provinciales para desarrollar proyectos de transformación en toda la provincia de Badajoz.

La localidad contará con una inversión aproximada de 2,3 millones de euros destinada a dos actuaciones estratégicas que buscan reforzar tanto los espacios públicos como el desarrollo deportivo y económico del municipio.

Recuperación del Parque Público

Una parte de la inversión permitirá intervenir en el Parque Público de Villafranca, con una actuación sobre cerca de 13.000 metros cuadrados dentro del recinto. Entre las propuestas destaca la creación de un mariposario de unos 4.500 metros cuadrados, diseñado con vegetación específica para favorecer este entorno natural.

El objetivo del proyecto será recuperar el conocido como Parque de las Flores, devolviéndole su valor ornamental y convirtiéndolo en un espacio pensado para el paseo, el ocio y el contacto con la naturaleza.

Una residencia para fortalecer la Ciudad Deportiva

La segunda actuación contempla la construcción de una residencia deportiva en la Ciudad Deportiva de Villafranca, un complejo que ampliará sus servicios con un edificio con capacidad para unas 60 personas y cuatro apartamentos.

La nueva infraestructura estará orientada a acoger concentraciones de selecciones, clubes y equipos deportivos, con la intención de atraer actividad durante todo el año y reforzar el impacto económico que el deporte ya genera en la localidad mediante competiciones y eventos de referencia.