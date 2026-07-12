La Hermandad de San Isidro de Monesterio no encuentra directiva sustituta

El periodo de presentación de candidaturas concluyó. Ningún socio o socia presentó formalmente una lista para dirigir a la Hermandad de San Isidro Labrador de Monesterio durante los próximos 4 años. Ante esta situación, con el único interés de que la celebración de la romería de 2027 esté garantizada, la asamblea saliente, presidida por Santiago González, ha decidido prorrogar su mandato, estrictamente, un año más.

“Suponíamos lo que podía pasar”, explicaba el hermano mayor ante los pocos socios que acudieron a esta cita y, en consonancia con todos los cargos directivos, la jornada anterior al viernes, 10 de julio, (fecha de la celebración de la asamblea), tuvieron una reunión previa en la que decidieron continuar un año más. “Nos damos un año de prórroga a modo de junta rectora. Una vez que finalice la romería del año que viene, dejaremos la hermandad”, señalaba González en el transcurso de la asamblea.

La directiva recordó que todos los socios y socias conocían este proceso de renovación y la decisión de la actual directiva de salir en bloque. La unidad demostrada durante los últimos años por quienes han tenido la responsabilidad de dirigir una de las fiestas más importantes de cuantas se celebran en el municipio, se sigue haciendo patente, respaldando unánimemente esta prórroga excepcional de mandato. A sugerencia de algún socio, se abrió la posibilidad para que, quien pueda estar interesado, se sume a la directiva actual, con la intención de que vaya conociendo los entresijos organizativos.

La decisión es tajante: “Un año más y dejamos nuestros cargos”, aseguró el hermano mayor. A partir de este momento, los grupos de socios y socias que estén interesados, disponen de 11 meses, para organizarse y presentar una candidatura que garantice una fiesta que comenzó a celebrarse a mediados de los años 40 del siglo pasado y que acaba de celebrar su 83.ª edición.

Resumen económico

Durante esta asamblea se presentó el balance económico de la pasada romería. Guillermo Robledo, tesorero de la hermandad, desgranó partida a partida, gastos e ingresos. La fiesta tuvo un coste total de 46.474 €. En el apartado de gastos destacan las actuaciones musicales, con un montante de 17.926 €. Los servicios profesionales en materia de seguridad, vigilancia, limpieza o sanitarios, han ascendido a la cantidad de 7.783 €. El alquiler de carpas ha costado 6.700 €. En reparaciones y obras de mantenimiento se han invertido 5.422 €. Los gastos en concepto de basura y corriente eléctrica son estimativos, (aún no se han pasado los recibos), aun así, la hermandad hace una previsión de fondos de 2.500 €, en luz y 2.200 €, para el servicio de recogida de residuos.

Los gastos podrían haber sido mucho más elevados, aseguró el tesorero. Hay que recordar que la pradera fue objeto de un robo del cableado eléctrico, cuya restitución fue financiada integrante por el ayuntamiento.

Los ingresos totales, incluido un saldo inicial de 10.049 €, ascienden a 55.481 €. De entre ellos destacan 18.700 €, en concepto de cuota de socios, (1.166 adultos y 242 niños); el alquiler de terrenos para casetas, (9.505 €) y una subvención municipal de 8.000 €. La recaudación procedente de otros servicios como autobús, aparcamientos, atracciones infantiles, barra o limpieza del camino, arrojan un saldo de 6.589 €.

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Con estos datos, la hermandad presentó ante sus asociados unas cuentas detalladas y saneadas, con un remanente aproximado, (faltan por concretar con exactitud algunos recibos aún no emitidos), de 9.017 €.