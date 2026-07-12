La Plaza Mola vuelve a Barcarrota para reunir a varias generaciones al ritmo de la música

La localidad de Barcarrota disfrutará el próximo 18 de julio de la segunda edición de La Plaza Mola, un festival musical que tiene como objetivo principal reunir a varias generaciones en torno a la Plaza de Toros de la localidad a través de un recorrido por diferentes estilos musicales.

Este festival está organizado por Alejandro González y Jacobo Hernández con la colaboración del ayuntamiento de la localidad y de dos bares que se sitúan alrededor la plaza: Bar Mirador y Templo Disco Pub.

De los 80 a la actualidad

La programación musical recorrerá varias décadas: desde los grandes éxitos de los 80 hasta la música actual. Según explica Alejandro, el objetivo del festival no es apostar por un gran cabeza de cartel, sino ofrecer una apuesta variada en la que el protagonismo se le otorgue a los “diferentes estilos de música” para crear “un tipo de verbena de pueblo, en la que se puedan juntar los padres, los hijos y los abuelos”.

La jornada comenzará a las 21.00 horas con la actuación de DJ Bradenton, un artista local especializado en afro house, un subgénero de la música electrónica. Los organizadores destacan además la intención de darle visibilidad “a artistas del pueblo”. A este artista barcarroteño se le suman los grupos ‘Hotel París’ de Badajoz y ‘Califa Jerezano’, de Córdoba. Dos bandas que ofrecerán un repertorio centrado en el pop y el rock clásico, en el primer caso, y el flamenco y la rumba en el segundo.

La Plaza de Barcarrota 'mola'

El festival gira en torno a la Plaza de Toros de Barcarrota, una de las más antiguas de la región. Sin embargo, inicialmente era una fortaleza conocida como el Castillo de las Siete Torres. Con el paso de los años se construyó la plaza de toros en el interior, llenando el espacio de Historia. Por ello, para los organizadores, era importante llevar a cabo toda esta actividad en un lugar “tan representativo” para Barcarrota.

A toda esta actividad musical se le suma una barra habilitada por los bares “de la plaza”, foodtrucks y un “arcade zone” conformado por máquinas recreativas y de premio, un fotomatón y un videomatón.

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El primer tramo de entradas ya se ha agotado, aunque todavía pueden conseguirse por 10 euros. Quienes prefieran comprarlas el mismo día del festival podrán hacerlo en taquilla por 12 euros. Además, la organización continúa sorteando entradas y camisetas a través de sus perfiles en redes sociales.