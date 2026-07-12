Sobresaliente mercado de la EF Puebla de la Calzada con 3 nuevos fichajes

El verano 2026 avanza y junto a él los movimientos que se producen en el mercado de fichajes también, ya que a los cuatro ya anunciados por la EF Puebla de la Calzada se les suman otras tres incorporaciones más.

El director técnico del club poblanchino, Javi Chino, no ha parado de trabajar en todo lo que lleva de campaña veraniega y ha firmado para la siguiente temporada a Álvaro Ortega, Alberto Sánchez y Alex Bravo. Tres nuevas incorporaciones que cubren todas las áreas del campo.

La primera confirmación fue Álvaro Ortega que llega procedente del recién descendido CD Diocesano. El lateral es un refuerzo que tiene muchísima proyección al ataque y con mucha juventud, porque tan solo tiene 19 años y ocupará otra plaza sub-23. También destacar su gran despliegue físico, Ortega es un jugador de largo recorrido y puede sumarse al ataque en innumerables ocasiones, características que gustarán a Emilio Tienza y complementará muy bien a la gran zaga que está formando el club azulón.

A pesar de tener tan solo 19 años, los números de Álvaro Ortega con el club cacereño han sido muy buenos y de mucha regularidad, participando en un total de 28 partidos oficiales y sumando 2.286 minutos de juego, en los que además aportó un gol.

Álvaro Ortega / La Crónica

El siguiente en aterrizar en el municipal de Puebla de la Calzada es Alberto Sánchez, el delantero llega procedente de la UD Montijo donde ha anotado 8 goles en tan solo 11 partidos disputados, 911 minutos jugados.

Alberto es un atacante moderno y versátil, ya que domina todas las facetas ofensivas del juego: sabe finalizar, crea jugadas, genera asistencias, arrastra marcas y presiona sin balón, lo que conocemos como un delantero total. Así lo demostró también en el Atlético Pueblonuevo donde fue una pieza clave en la permanencia del equipo y donde anotó 21 tantos en dos temporadas.

La incorporación de Alberto Sánchez es un fichaje ilusionante para la afición del club poblanchino, ya que así lo han hecho notar en las redes sociales apoyando el fichaje del jugador lobonero. Emilio Tienza contará con jugadores de gran nivel en la delantera del club esta temporada, como son Alberto e Higor Rocha.

Alberto Sánchez / La Crónica

Para terminar este trío de fichajes, Alex Bravo también se incorpora a la EF Puebla de la Calzada. Un centrocampista de 29 años con un gran recorrido que dotará de equilibrio y talento al equipo. Bravo llega procedente del Jerez CF, pero también ha jugado en Segunda Federación con la UD Montijo y ha logrado un ascenso a la misma categoría con el UD Yugo Socuéllamos.

Destacar del mediocentro su despliegue físico, su poderoso juego aéreo y una enorme calidad técnica. A la que se le añade un gran golpeo de balón con su pierna izquierda y una grandísima visión de juego que se sumará a la de grandes nombres con los que ya cuenta el equipo como José Luis Nevado o Abraham Pozo.

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Alex Bravo / La Crónica

Con estos tres refuerzos la EF Puebla de la Calzada da un paso adelante y se posiciona como un equipo que no solo quiere pelear por la permanenci, sino que sueña con algo más grande. Si el director deportivo Javi Chino sigue en esta línea es lógico que el aficionado poblanchino empiece a ilusionarse con la temporada 2026/2027.