Zafra inicia la catalogación del fondo documental de Francisco Espinosa para una futura biblioteca

Hace unas semanas comenzaron en Zafra los trabajos de catalogación y digitalización del fondo documental del historiador Francisco Espinosa, una iniciativa impulsada por la Diputación de Badajoz. El proyecto será posible gracias a la cesión que este especialista en la Guerra Civil y la represión franquista realizó en 2022 a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero'. Este trabajo permitirá dar forma a la futura Biblioteca de la Memoria Histórica, que llevará su nombre.

El proyecto fue aprobado mediante el proceso de Presupuestos Participativos que impulsó la institución provincial para escuchar al tejido asociativo y a la ciudadanía en su conjunto. Con un presupuesto de 30.000 euros, se ha adjudicado el proceso a 'Códice Gestión de la Información' tras un concurso público.

Acciones previstas

Esta empresa llevará a cabo los trabajos durante seis meses, los cuales culminarán con la digitalización de más de 40.000 imágenes de documentos y la edición de un cuaderno didáctico para explicar el contenido de este fondo documental al alumnado de educación secundaria.

Y es que el Servicio de Memoria Histórica busca impulsar esa transferencia educativa y la cesión en depósito a una de las bibliotecas públicas o archivos del entorno de Zafra, o de alguna de las localidades extremeñas ubicadas en el paso de la llamada 'Columna de la muerte', itinerario seguido por las tropas sublevadas franquistas en su avance hacia el norte en agosto de 1936.

Francisco Espinosa

Espinosa es conocido por obras como 'La Columna de la Muerte' o 'La Primavera del Frente Popular', con las que ha contribuido a recuperar pasajes desconocidos de la historia de la región y los nombres de miles de extremeños víctimas de la represión y de la guerra. Muchos de los familiares de esas víctimas han acudido a sus libros en busca de información relevante.

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Con la ayuda también del Gobierno de España, la asociación 'José González Barrero' está logrando proseguir con la catalogación a cargo de una joven historiadora especializada en archivística y natural de Badajoz, Carmen Barroso, quien desempeña su labor en la sede de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ubicada también en el Centro Obrero de Zafra.