Cinco localidades de Badajoz estrenarán 'Espacios Nubeteca' para impulsar la lectura digital

La Diputación de Badajoz continúa desarrollando el proyecto Nubeteca 2025-2028 con la puesta en marcha de cinco nuevos 'Espacios Nubeteca' en las bibliotecas municipales de Campanario, Feria, Villar del Rey, Villagarcía de la Torre y La Parra. El objetivo es otorgarle a estos municipios las mismas oportunidades de acceso a recursos digitales que las localidades de mayor tamaño.

Durante este mes de julio, personal técnico del Servicio Provincial de Bibliotecas, junto con el equipo encargado del diseño de los espacios, visitó estos municipios para avanzar en las actuaciones previas a su implantación. Durante estas jornadas se hizo entrega del equipamiento tecnológico destinado a cada biblioteca y se han iniciado los trabajos de planificación para adaptar los espacios que albergarán este nuevo servicio, cuya apertura está prevista para los próximos meses.

Las visitas permitieron, por una parte, verificar la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos suministrados por la institución provincial y, por otra, definir, en colaboración con los responsables municipales y el personal bibliotecario, la ubicación más adecuada del 'Espacio Nubeteca' dentro de cada biblioteca.

Suministro de equipos en uno de los nuevos 'Espacios Nubeteca' / Cedida

Igualdad en el acceso a la lectura digital

La incorporación de estos nuevos centros supone un nuevo avance en la extensión de la red 'Nubeteca' por toda la provincia. En este caso, adquieren especial relevancia la participación de municipios con menos de 1.000 habitantes, ya que la implantación de estos espacios garantiza que dispondrán de las mismas oportunidades de acceso a recursos digitales que los municipios de mayor tamaño. El objetivo es seguir reforzando la cohesión territorial y la equidad en el acceso a la cultura y al conocimiento.

La Diputación de Badajoz continúa favoreciendo un acceso más equilibrado a la cultura, la información y la innovación bibliotecaria, contribuyendo a reducir las diferencias territoriales y facilitando que cualquier persona, con independencia del municipio en el que resida, pueda disfrutar de servicios bibliotecarios digitales de calidad.

Modelo innovador

Los 'Espacios Nubeteca' constituyen uno de los ejes fundamentales del Plan de Fomento de la Lectura Digital impulsado por la Diputación de Badajoz. Su objetivo es transformar las bibliotecas públicas en espacios híbridos donde conviven los servicios presenciales y digitales, favoreciendo nuevas formas de acceso a la lectura, el aprendizaje y la participación de las comunidades lectoras.

La implantación de estos espacios responde al compromiso de integrar de forma estable la lectura digital en la Red Provincial de Bibliotecas y Agencias de Lectura, reforzando el papel de estos centros como servicios públicos esenciales para el acceso al conocimiento y la cultura.

La resolución del proyecto Nubeteca 2025-2028, contempla la adjudicación a 20 bibliotecas y agencias de lectura con un presupuesto de 240.000 euros. Estas adjudicaciones se sumarán a las 60 que ya están en marcha y consolidarán un modelo de biblioteca pública adaptado a los retos del siglo XXI.

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Con este proyecto, la institución provincial reafirma su apuesta por unas bibliotecas públicas modernas, innovadoras y accesibles, capaces de responder a los nuevos hábitos de lectura y de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura y al conocimiento en todo el territorio provincial.