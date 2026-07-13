Monesterio sigue consolidando su descenso en el número de personas paradas

Monesterio continúa consolidando su descenso en el número de personas paradas. Tras el equilibrio de los meses de abril y mayo, con 259 parados, los registros señalan que la localidad vuelve a ofrecer las mejores cifras desde el año 2007. El sexto mes del año se cerró con un total de 255 parados, (176 mujeres y 79 hombres), que representan un leve descenso de 4 desempleados. Con respecto al mismo mes del año pasado, la localidad saca del desempleo a 21 personas. En la última década, Monesterio ha conseguido un significativo descenso, con 228 parados menos que en el año 2016.

El sector servicios, con 60 demandantes, (42 mujeres y 18 hombres), es el que acapara un mayor número de personas sin trabajo. Junio finalizó con 18 parados en el sector de la construcción, de los que 13 son hombres y 5 mujeres. En agricultura existen 11 personas sin empleo, de las que 7 son mujeres y 4 hombres.

Si nos atenemos a los grupos de cotización, el mayor número de personas paradas forman parte de las denominadas ocupaciones elementales. La cifra asciende a 104 personas sin empleo, de las que 82 son mujeres y 22 hombres. El grupo de los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, cerró junio con 54 demandantes, (43 mujeres y 11 hombres). Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción posee en la actualidad 25 demandantes, de las que solo 5 son mujeres. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina, tiene una demanda de 22 personas desempleadas, de las 18 son mujeres. En el grupo de técnicos, profesionales de apoyo, existen 20 parados, (10 hombres y 10 mujeres). El único indicador con cifras menores a las 5 personas sin empleo se da en el grupo de trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero y forestal.

Nivel formativo

Teniendo en cuenta el nivel formativo, un mes más, el grupo con mayor desempleo se encuentra en personas que han titulado la primera etapa de Educación Secundaria. Aquí encontramos un total de 101 parados, de los que 75 son mujeres. Con el mismo nivel educativo, pero sin titulación, hay 49 parados, de las que 33 son mujeres.

Los datos reflejan que, quienes han optado por la formación profesional poseen un mayor índice de contratación. Así, entre quienes han cursado Formación Profesional de Grado Medio, el número de demandantes desciende hasta la decena, con 9 mujeres paradas. El Grado Superior de Formación Profesional aglutina a 24 ciudadanos sin empleo, (13 hombres y 11 mujeres). Al finalizar junio, Monesterio únicamente poseía 6 demandantes que han cursado enseñanzas Universitarias de 2º y 3º Ciclo y 7, con Estudios Primarios completos.

Parados según su edad

Según los datos publicados por el Observatorio de Empleo, Monesterio cerró junio con 60 personas paradas en el grupo de entre quienes tienen entre 55 y 60 años, (47 mujeres y 13 hombres). Se trata del mayor indicador del desempleo según la edad de los trabajadores. El segundo mayor grupo según su edad, con 50 personas sin empleo, se sitúa entre los trabajadores y trabajadores cuya edad supera los 60 años.

Los datos reflejan que el grupo con mayor estabilidad laboral está entre quienes tienen 20 y 30 años. En su desglose, aparecen 14 personas sin empleo entre quienes tienen 25 y 30 años y 17, para las edades comprendidas entre los 20 y los 25 años.

Estas cifras vuelven a reflejar que Monesterio atraviesa por uno de sus mejores momentos históricos en materia de empleo. Junio ratifica la consolidación de una tendencia de récords positivos para el municipio. Aun así, sigue siendo preocupante la brecha de género. El desempleo femenino continúa requiriendo de un mayor esfuerzo, duplicando, ampliamente la cifras del masculino.

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Por último, cabe destacar que, el comportamiento por sectores; especialmente la hostelería y el comercio; siguen siendo los principales motores de empleo de un municipio que viene encadenando un descenso paulatino y gradual en cuanto al número de personas que buscan trabajo.