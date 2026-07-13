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Pillan a un menor de 15 años conduciendo en Olivenza acompañado de su padre

Los hechos ocurrieron en la tarde de este sábado, en la carretera de San Benito en dirección a la localidad

Un agente de la Policía Local de Olivenza

Un agente de la Policía Local de Olivenza

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Carolina León Carvajal

La Policía Local de Olivenza interceptó durante la tarde de este sábado a un menor de 15 años mientras circulaba con un vehículo por la carretera de San Benito, en dirección a la localidad.

Los agentes adelantaron al turismo y comprobaron que al volante se encontraba un niño, por lo que decidieron darle el alto para evitar un posible siniestro vial. Tras identificarlo, confirmaron que carecía de cualquier permiso que le habilitara para conducir vehículos a motor o ciclomotores.

Además, el menor viajaba acompañado por su padre, quien será investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial en calidad de cooperador necesario.

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Desde la Policía Local de Olivenza han censurado este tipo de comportamientos, "que no solo ponen en peligro la vida del menor, sino la del resto de usuarios de la vía".

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