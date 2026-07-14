'Hojarasca' suspende su festival en Oliva de la Frontera tras el fallecimiento de un compañero

El grupo de Coros y Danzas Hojarasca ha comunicado la suspensión del encuentro previsto en Oliva de la Frontera tras el fallecimiento de Isidoro Egea, uno de sus integrantes. El festival estaba previsto para el sábado 25 de julio en la localidad pacense y formaba parte del XIII Encuentro de Grupos Folklóricos. Estos encuentros reúnen cada año a agrupaciones que buscan conservar y difundir la tradición cultural y musical. En esta ocasión, estaba prevista la visita a Oliva del grupo de Coros y Danzas El Moral de Usagre y el Grupo de Danzas Bieldo de Vallelado (Segovia).

La decisión de suspender la actuación llega después del trágico suceso ocurrido el pasado 4 de julio en Vallelado (Segovia), localidad en la que el grupo se encontraba para participar en un encuentro cultural. Según ha explicado Remedios Moreno Mendoza, presidenta de Hojarasca, Isidoro falleció de forma repentina a causa de un infarto momentos antes de salir al escenario para actuar junto a sus compañeros.

Encuentros de Grupos Folklóricos

'Hojarasca' es una Asociación de Coros y Danzas nacida hace 24 años en la localidad de Oliva de la Frontera gracias a la iniciativa de un grupo de personas unidas por una misma inquietud: dar a conocer y promocionar el folklore extremeño. Desde entonces, sus componentes han trabajado para mantener vivas las tradiciones de la localidad y llevar su cultura a numerosos escenarios del país a través de "encuentros folklóricos".

Los componentes de la asociación trabajan para mantener vivas las tradiciones de la localidad, recuperando bailes, músicas y costumbres populares. Gracias a ello, el grupo se ha convertido en uno de los principales representantes culturales de Oliva de la Frontera, participando en doce encuentros donde han mostrado la riqueza de las tradiciones extremeñas.

En la edición de este año, el encuentro correspondía a la localidad segoviana de Vallelado, que tenía previsto devolver la visita y participar también en el XIII Encuentro de Grupos Folklóricos de Oliva de la Frontera durante este mes de julio.

Sin embargo, la pérdida inesperada de Isidoro ha marcado profundamente esta programación y ha dejado un vacío entre compañeros, familiares y vecinos de Oliva de la Frontera. Los componentes del grupo comunicaron la noticia a través de las redes sociales de la agrupación, donde quisieron despedirse de su compañero y trasladar sus condolencias a su familia. En su mensaje afirmaron que 'Isi' "se ha ido con una sonrisa y haciendo lo que más le gustaba, bailar y disfrutar con Hojarasca".

Isidoro Egea bailando en la agrupación / Cedida

Desde el ayuntamiento de la localidad también han querido mostrar su pesar por el fallecimiento de Isidoro, destacando la importancia que tuvo su figura dentro de la vida social y cultural del municipio. Desde la institución añadieron que su pérdida "ha causado una enorme conmoción entre todos los vecinos de la localidad por tratarse de una persona muy querida, comprometida y profundamente implicada con el municipio".

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El grupo ha explicado que, aunque en estos momentos atraviesan días de mucho dolor por la pérdida, “cuando pase un tiempo no dudan en retomar su actividad". Además, han señalado que tienen previsto "hacer un homenaje" a su compañero a pesar de que por el momento, "no se sienten con fuerzas".