Investigado un vecino de Villarta de los Montes por un incendio forestal provocado por trabajos de soldadura

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de la localidad pacense de Villarta de los Montes por su presunta implicación en un delito de incendio forestal ocurrido en el mismo término municipal. La investigación se enmarca en los dispositivos de servicio establecidos para la prevención e investigación de incendios forestales.

Los hechos ocurrieron a mediados del mes pasado, cuando se tuvo conocimiento del incendio originado en el paraje conocido como 'Puerto Lobo', dentro del término municipal villarteño próximo a la Reserva Regional de Caza de Cíjara. En concreto, las llamas afectaron a 0,7 hectáreas de masa forestal.

En las labores de extinción del mismo intervinieron medios aéreos y terrestres del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOEX), entre ellos un helicóptero, cuatro camiones motobombas con sus cuadrillas respectivas, cinco agentes y dos técnicos de Medio Ambiente, además de una patrulla de la Guardia Civil.

Mientras realizaba trabajos de soldadura

De las investigaciones llevadas a cabo con la colaboración de los Agentes del Medio Natural, e informe de causas, se pudo averiguar que supuestamente el fuego pudo ser provocado por la negligencia grave de un vecino de Villarta de los Montes mientras realizaba trabajos de soldadura en postes metálicos. Según las pesquisas, una chispa incandescente proyectada durante la actividad prendió parte de la vegetación del paraje.

Incendio en el paraje 'Puerto Lobo' en Villarta de los Montes / Cedida

Los investigadores consideran que el presunto responsable no adoptó las medidas preventivas dictadas por la Junta de Extremadura que regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios durante la época de riesgo alto.

En este sentido La Guardia Civil recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas para realizar trabajos agrícolas y forestales dictadas por la Junta de Extremadura en el Decreto 52/2010 de 5 de marzo, en el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX) y en el que se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios.

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Las diligencias instruidas por el supuesto delito de incendio forestal, han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.