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Seis espectáculos

Guareña celebra dos décadas de pasión por el teatro y la danza con una edición especial de su festival

La cita se celebrará a partir de mañana, 16 de julio y hasta el día 26 de julio

La diversidad de géneros se combinará con talleres y actividades paralelas

Edición anterior del Festival Escénicas de Guareña.

Edición anterior del Festival Escénicas de Guareña.

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Gema Gallardo

Gema Gallardo

Guareña

Llega a Guareña el XX Festival Escénicas con seis propuestas teatrales y de danza. La cita se celebrará a partir de mañana, 16 de julio y hasta el día 26 de julio con una programación patrocinada por la Diputación de Badajoz.

Este festival es fruto de la trayectoria de la Escuela Municipal de Teatro de Guareña, un proyecto pionero en la utilización de las artes escénicas como instrumento de integración para personas con y sin discapacidad. La escuela, que reúne actualmente alrededor de 150 alumnos, cuenta con diferentes reconocimientos tanto autonómicos como nacionales. De ese trabajo continuado nació un festival concebido inicialmente para mostrar las creaciones de sus grupos y facilitar el intercambio de experiencias con compañías profesionales.

Seis espectáculos

La programación arrancará mañana, 16 de julio, con 'El sueño…', una propuesta del grupo 'Rincón de la Emoción' de la Escuela Municipal de Teatro de Guareña, dirigida y creada por Juan Antonio Mancha y Eva Romero. La participación de la escuela en la apertura refuerza el carácter local y formativo con el que nació este festival.

El viernes 17 de julio será el turno de 'Bichitos', de Spasmo Teatro, un espectáculo de humor para toda la familia dirigido por Ángel Calvente, que acercará las artes escénicas al público infantil y familiar. Esta primera semana se cerrará el domingo 19 con 'El murciélago de Wuhan'.

La segunda semana comenzará el jueves 23 de julio con 'Y fuimos héroes', una propuesta que incorpora la danza contemporánea al programa del festival. El viernes 24 llegará 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', de Calderón de la Barca, dirigida por Fernando Ramos, una adaptación que acerca al público uno de los grandes clásicos del teatro español desde una mirada actual.

El festival pondrá el broche final el domingo 26 de julio con la comedia 'Pijama para seis', presentada por 'Descalzos Producciones' y Carmen Ávila.

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Un formato ampliado

La vigésima edición presenta un formato enriquecido que amplía la diversidad de géneros, estilos, estructuras y lenguajes escénicos. Sin embargo, desde el festival han querido mantener su vocación formativa mediante talleres y actividades paralelas, reforzando el intercambio de conocimientos entre los grupos de la 'Escuela Municipal de Teatro' y los profesionales participantes.

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