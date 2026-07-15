Monesterio calienta fogones para la celebración de su XII Fiesta del Guarrito que se celebrará el 1 de agosto

El ayuntamiento de Monesterio acaba de lanzar las bases de participación de la XII Fiesta del Guarrito, que se celebrará el próximo sábado, 1 de agosto, en la explanada de Las Moreras. La actividad forma parte de la promoción gastronómica del municipio a través de uno de sus productos más emblemáticos. El cerdo ibérico volverá a tomar protagonismo en un certamen multitudinario, que en la pasada edición logró reunir a un total de 27 peñas.

El guarrito, frito o en caldereta, vuelve a propiciar una de las citas veraniegas más destacada de Monesterio. El sabor tradicional y único de este producto es una de las joyas gastronómicas del territorio de Tentudía. En caldereta, se presenta como un plato contundente de origen pastoril. Frito, ofrece un sabor exclusivo, intenso y crujiente. En cualquiera de sus formas, la ingesta del producto supone una experiencia sensorial de intensidad para el paladar, gracias a la genética del ibérico.

Monesterio ha convertido esta tradición culinaria en fiesta. Este año se cumplirán 12 desde que el ayuntamiento pusiera en marcha esta iniciativa que agrupa gastronomía y música en un mismo recinto. Una actividad intergeneracional, marcada por la convivencia de grupos de familiares, amigos o peñas, dispuestas a celebrar el verano combinando uno de los platos más tradicionales de la zona con un festival musical que atrae a jóvenes de toda la comarca.

El concurso

Las peñas y grupos familiares o de amigos que deseen participar en el concurso gastronómico, formado por un mínimo de 10 personas, deben inscribirse en las instalaciones de la casa de la cultura hasta el viernes, 24 de julio.

La organización entregará a cada peña participante un guarrito, siendo por cuenta de ellos todos los utensilios necesarios. En el caso de optar por la fórmula de guarrito en caldereta, se prohíbe la leña como combustible. Según se establece en las bases de participación, “los ingredientes cárnicos serán exclusivamente de guarrito ibérico y los aliños propios, que se utilizan en la elaboración de este plato típico de Monesterio”.

Para la elaboración de platos se dispone de un máximo de 2 horas, (entre las 13:00 y las 15:00 horas). Quienes sobrepasen este tiempo tendrán una penalización de 1 punto por cada 5 minutos de retraso. Finalizado el tiempo establecido, un representante de cada grupo deberá entregar, --como máximo, hasta las 15:30 horas--, una ración de guarrito para su posterior degustación y valoración por parte del jurado. La prueba será “a ciegas”, con lo que, en ningún momento se conocerá el nombre de la peña a la que pertenece el plato de presentación. Se puntuará presentación, sabor y originalidad.

Parcelas

En el momento de la inscripción, cada peña, deberá abonar una cuota de 20 €. Del mismo modo, deberán enunciar el nombre del cocinero o cocinera y la denominación de su peña. Cada grupo dispondrá de una parcela de las mismas dimensiones en las zonas sombreadas del recinto. El sorteo de parcelas se celebrará el martes, 28 de julio, a las 21:00 horas, en la casa de la cultura. En ese mismo acto y como principal novedad, la organización dará a conocer a las 3 peñas ganadoras del concurso ‘Tu peña se va de fiesta’, a través del cual se obtendrá la inscripción gratuita, con la devolución de importe de sus cuotas.

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Como no podría ser de otra forma, las peñas ganadoras recibirán trofeos y premios en forma de jamón, paletilla y lotes de productos ibéricos. Además de las tres primeras clasificadas, también se ofrecerán premios a la peña más animada y a la fidelidad festiva, para lo que se tendrán en cuenta los años de participación. El acto de entrega de premios tendrá lugar a las 16:30 horas, sobre el escenario central donde, posteriormente se iniciará una fiesta musical hasta altas horas de la madrugada.