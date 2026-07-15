Guardia Civil
Un detenido y dos investigados por robar material valorado en 250.000 euros en una empresa hostelera de Puebla de Sancho Pérez (Badajoz)
Los presuntos autores vendían los artículos sustraídos de forma fraccionada en empresas de reciclaje para evitar ser detectados
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Yorkshire26', ha detenido e investigado a dos hombres y una mujer -vecinos de Puebla de Sancho Pérez y Zafra- por su presunta implicación en robos continuos perpetrados en una misma empresa de hostelería dentro del término municipal perano. Fue a primeros de este mes de julio cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de los robos que se estarían cometiendo en un club hostelero de Puebla de Sancho Pérez que actualmente se encuentra sin actividad comercial.
Los autores de los delitos, tras forzar las puertas de acceso, se adentraron en varias ocasiones para desvalijar el local de los enseres de valor existentes en su interior -ventanas, mamparas, griferías y tuberías de cobre, diferentes tipos de electrodomésticos como radiadores, aires acondicionados, televisores, entre otros-. Todo tipo de mobiliario y otros efectos que alcanzan un valor aproximado de unos 250.000 euros, aunque aún está pendiente de una peritación exacta. Además, se han ocasionado cuantiosos daños en las instalaciones que impedirían al propietario poner nuevamente en producción el negocio si lo desease.
Dentro de los servicios establecidos y las labores de investigación practicadas, al tratarse de material susceptible para su venta y entrega en centros de gestión de residuos, se intensificaron las inspecciones en establecimientos próximos dedicados a esta actividad como chatarrerías y centros de reciclaje. Así fue como los agentes detectaron diferentes entregas de material en una empresa de Zafra y otra de Villafranca de los Barros que coincidían con el material sustraído.
Una vez examinada la documentación, se pudo constatar la implicación de dos vecinos de Puebla de Sancho Pérez con un amplio historial delictivo y una zafrense, quienes, tras perpetrar los robos, transportaron el material y lo entregaron para su venta de manera fraccionada en los establecimientos gestores de residuos para intentar no ser detectados con facilidad.
Con las pruebas incriminatorias reunidas, esta misma semana han sido localizados. Uno de ellos ha sido detenido y se ha procedido a abrir una investigando a los dos coautores por su implicación en los robos a la empresa de Puebla de Sancho Pérez. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.
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