Suceso
La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armamento encontrado en Quintana de la Serena
Una familia encontró el arsenal de armas y artefactos explosivos en dos naves industriales heredadas
En total se hallaron 2.416 fusiles, 737 ametralladoras, 63 subfusiles, 11.069 granadas y un elevado número de cargadores
La Guardia Civil ha culminado con éxito una importante operación de catalogación, traslado y destrucción de un arsenal de armas inutilizadas y material reglamentado que se encontraba almacenado en la localidad pacense de Quintana de la Serena.
El dispositivo se activó tras recibir el aviso de una familia del municipio, comunicando la existencia de un número indeterminado de armas y artefactos explosivos que se hallaban en dos naves industriales que acababan de heredar.
Con el objetivo de destruir todo el material en depósito, a primeros de este mes de julio se inició la fase operativa con el recuento minucioso y la carga de todos los componentes en un vehículo articulado de gran tonelaje por personal especializado, bajo la supervisión de los agentes de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz y en presencia del representante de los herederos.
Destrucción y fundición del arsenal
Una vez trasladados hasta una empresa de Jerez de los Caballeros, dedicada a la explotación de desperdicios en general y de este tipo de materiales, se procedió a la destrucción y fundición completa de 2.416 fusiles de asalto 'Cetme', 737 ametralladoras, 63 subfusiles MP-28 'Naranjeros', 11.069 granadas de mortero, 4 fusiles tipo Mauser y un elevado número de cargadores adicionales, que arrojaron un peso de 33.000 kilos de chatarra.
Destino de la munición y coleccionismo
Durante la inspección previa, los agentes también contabilizaron material apto para el coleccionismo histórico. Un total de 540 bayonetas fueron entregadas legítimamente a una armería autorizada.
Además, las partidas de munición que se encontraban aparentemente inertizadas, fueron remitidas directamente a las dependencias del Área de Industria de la Delegación del Gobierno en Extremadura para su posterior eliminación segura.
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