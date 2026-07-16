El monesteriense Eduardo Morales expone sus miniaturas en la casa de la cultura

La crisis sanitaria de la pandemia, invitó a Eduardo Morales a sustituir el aburrimiento por la creatividad. Natural de Monesterio, emigró a la ciudad de Aranda de Duero (Burgos), hace 25 años. Cada vez que tiene oportunidad, regresa a su pueblo y, en esta ocasión, lo hace para mostrar un conjunto de manualidades, resultado de su pasión por el detalle.

Comenzó a experimentar con los elementos que tenía a mano. Mantener la mente ocupada fue la mejor vía de escape para tantos meses de confinamiento. “Vi que mis primeras maquetas no quedaban mal”, nos cuenta, con lo que, poco a poco, fue indagando y perfeccionando técnicas en este apasionante mundo, hasta conseguir verdaderas obras de arte en miniatura.

Su primer material fue el porex, (la popular corcholina blanca utilizada en la construcción). Posteriormente, comenzó a utilizar otros elementos reciclados, entre los que predomina la madera. Inicialmente, se decantó por la construcción de belenes. Progresivamente, fue introduciendo otros elementos hasta conseguir obras en las que, a base de perseverancia y mucha paciencia, recrea al mínimo detalle objetos cotidianos, construcciones, escenas del hogar…, que resultan de lo más sorprendentes.

Su prolífica producción, (ya no le cabían en casa), llevó a Morales a intentar venderlas y, después, a regalarlas a amigos o familiares. El miniaturista ha logrado reunir un buen número de piezas. Algunas de ellas se exhiben durante tres días hall de la biblioteca municipal. Llaman especialmente la atención obras en las que se reflejan casas en ruina, edificaciones, muebles de oficina y multitud de objetos repletos de pequeños detalles, entre los que destacan herramientas de campo.

Una de las recreaciones en miniatura de Eduardo Morales / Carmen Moreno

Inauguración

Sorprendido ante la aceptación de sus paisanos por esta exposición, Eduardo Morales inauguró la tarde del pasado miércoles, en un acto en el que estuvo acompañado por la alcaldesa de la localidad, Loli Vargas y la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz. “Me emociona estar rodeado por la gente de mi pueblo para ver las cosas que hago”, dijo Morales.

Noticias relacionadas

La alcaldesa agradeció públicamente la colaboración de Eduardo con la institución municipal, cediendo algunas de sus obras para esta exposición, que se presenta como “primera y única”, según señaló el autor ante quienes acudieron al acto inaugural. Durante tres días, el público puede disfrutar de la minuciosidad de sus obras, en una muestra donde destaca el valor estético de estas pequeñas creaciones que, además, reflejan sostenibilidad y reutilización de materiales. Los interesados pueden visitar la exposición en horario de 19:00 a 21:00 horas, hasta el viernes, 17 de julio.