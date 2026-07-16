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La receta extremeña que ha sorprendido a un conocido influencer: "Este plato no lo vais a ver en ningún otro sitio que no sea aquí"
El creador de contenido Pablo González visita Peloche y degusta una de las especialidades típicas más sorprendentes de la comarca de La Siberia
Marta López Castaño | Inés Cadenas Poblador
El influencer y periodista alicantino Pablo González, conocido en redes como @pegameunviaje, ha estado recorriendo recientemente la provincia de Badajoz. En una de sus últimas paradas, visitó Peloche, un pequeño pueblo de la comarca extremeña La Siberia, pedanía de Herrera del Duque. Además de visitar la localidad y su playa natural, galardonada con el distintivo de Bandera Azul desde el año 2022, disfrutó de una muestra de platos típicos de la gastronomía extremeña.
'Tierra y agua' fue el restaurante elegido por el influencer. Entre los platos que degustó, principalmente tradicionales de la provincia de Badajoz, se encuentra el escarapuche una ensalada de aprovechamiento tradicional de Peloche. "Este plato no lo vais a encontrar en ningún otro sitio que no sea aquí", afirma el creador de contenido que relata, además, los ingredientes de la receta.
La versión que él probó llevaba tomate, cebolla y carne asada, pero la receta original de este plato sustituye la carne por el pescado de la zona, recogido en las aguas del Guadiana.
Asimismo, probó otros productos típicos de la provincia de Cáceres, tales como la morcilla de Guadalupe o la famosa Torta del Casar, Denominación de Origen Protegida.
Con este tipo de contenido, su objetivo es poner en valor la cocina de proximidad y posicionar la tradición culinaria extremeña en espacios donde no suele tener visibilidad.
Tierra y agua
El restaurante al que fue Pablo, 'Tierra y agua' está reconocido en la Guía Repsol con un Solete, y se sitúa a orillas del embalse de García de Sola.
Este lugar, dirigido por la pareja de modelos Mar Aguilera e Isidro Bonilla, no solo destaca por una carta muy variada, que mezcla tradición y modernidad, sino que también lo hace por sus vistas inmejorables del embalse y su playa.
Su menú cuenta con una gran diversidad de platos asequibles para todos los bolsillos y gustos.
Pégate un viaje por Extremadura
En el perfil de Instagram de Pablo, también se encuentran otras opciones turísticas de ocio y gastronomía alrededor de la provincia pacense.
Destaca su video, en colaboración con la Diputación de Badajoz, sobre la Playa de Orellana y otras zonas de baño de la región.
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