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De menos de 20.000 habitantes

El plan Avanzamos de la Diputación de Badajoz beneficiará a 172 municios y 3 se quedan fuera

Azuaga, Guadajira y Lobón se han quedado fuera. En total supera 1,3 millones de euros

Algunos de los municipios beneficiados.

Algunos de los municipios beneficiados.

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este viernes 17 de julio la resolución definitiva del 'Plan Provincial Avanzamos 2026', dirigido a financiar obras y equipamientos municipales, actuaciones de empleo y gastos corrientes en los municipios de menos de 20.000 habitantes. La financiación, que es de cerca de 50 millones de euros, beneficiará a 172 municipios y entidades locales menores de la provincia, de los 175 que se iban a beneficiar inicialmente. Tres se han quedado fuera: Azuaga, Guadajira y Lobón, aunque en la convocatoria tenían una cantidad asignada, como el resto de localidades, pero no han presentado en tiempo y forma la aceptación. En total, supera 1,3 millones de euros

En el caso

El plan tiene como objetivo principal estimular la actividad económica local, reforzar infraestructuras y mejorar los servicios públicos, especialmente en municipios menores de 20.000 habitantes. 

Con el objetivo de facilitar la ejecución de las actuaciones por parte de las entidades locales menores beneficiarias, las subvenciones se abonarán de forma anticipada, quedando su justificación para una fase posterior.

El reparto de fondos se ha realizado en función del padrón municipal, con las siguientes cuantías por habitante: 146 euros para municipios de 1 a 1.500 habitantes; 134 euros para aquellos de entre 1.501 y 5.000 habitantes; 123 euros para localidades de entre 5.001 y 10.000 habitantes y 110 euros entre 10.001 y 20.000 habitantes. Además, se ha establecido un mínimo garantizado de 90.000 euros para asegurar la financiación de las entidades más pequeñas, en línea con el objetivo de combatir la despoblación

También se ha establecido un mínimo garantizado de 90.000 euros para asegurar la financiación de las entidades más pequeñas, en línea con el objetivo de combatir la despoblación. 

Por otra parte, los municipios que cuentan con núcleos de población diferenciados de más de 50 habitantes reciben una asignación adicional de 30.000 euros por cada núcleo, conforme a lo previsto en la convocatoria. 

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Con este tipo de convocatorias, la institución provincial contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 3, relativo a salud y bienestar; ODS 8 referente a trabajo decente; ODS 9 referente a construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y ODS 11 'Ciudades y comunidades sostenibles'.

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