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Feria Internacional Ganadera

De narrar la feria a formar parte de su historia: María José Lama será la pregonera de la FIG de Zafra

La responsable de comunicación del Ayuntamiento de Zafra y directora de Radio Emisur ha sido la elegida para pronunciar el pregón

Este año, se celebrará del 1 al 6 de otubre

María José Lama junto al alcalde de Zafra.

María José Lama junto al alcalde de Zafra.

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Gema Gallardo

Gema Gallardo

Zafra

La Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG), que este año celebra la 573ª edición tradicional de San Miguel del 1 al 6 de octubre, ya tiene pregonera. En este caso, será la periodista zafrense María José Lama Rastrollo la encargada de ponerle voz al inicio de esta seña de identidad cultural del municipio.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón, quien destacó la profunda vinculación de la pregonera con la FIG y su amplio conocimiento de un certamen que ha vivido durante años desde dentro "como presentadora de multitud de pregones y otras actividades de la FIG a lo largo de los últimos años".

Trayectoria profesional

María José Lama, además de ser responsable de comunicación institucional del Ayuntamiento de Zafra y dirigir la emisora municipal Radio Emisur, cuenta con una dilatada trayectoria vinculada al periodismo local y a la promoción de la ciudad. Como corresponsal en medios como El Periódico Extremadura, ejerció una labor fundamental como cronista cercana de la actualidad zafrense, recogiendo sus acontecimientos, iniciativas y a sus principales protagonistas.

Lama asegura que gracias a su porfesión, ha tenido la oportunidad "de conocer la Feria Internacional Ganadera" más en profundidad. Esto se debe a que durante años, ha sido testigo de primera mano del trabajo que supone cada edición, por ello "pasar de narrar la feria a formar parte de su historia" le supone "un motivo de especial emoción".

María José Lama, pregonera de la FIG.

María José Lama, pregonera de la FIG. / Cedida

La futura pregonera ha recibido la noticia con “humildad, emoción y un enorme sentido de la responsabilidad” y cuenta que descubrió el verdadero valor de la feria cuando comenzó a conocerla desde dentro. Una experiencia que, según explica, le permitió enamorarse y ser consciente de que este certamen va mucho más allá de una cita ganadera al contar con "un enorme valor económico, comercial, ganadero" pero, sobre todo, "humano".

Ahora afronta un nuevo reto: convertirse en la persona que dará el pistoletazo de salida a una FIG que la ha acompañado durante gran parte de su vida profesional y que, como ella misma reconoce, ocupa un lugar muy especial en su corazón.

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Del 1 al 6 de octubre, Zafra volverá a acoger esta conocida cita cultural y será una periodista que conoce sus historias, sus protagonistas y su esencia, la persona que se encargue de anunciarlo.

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