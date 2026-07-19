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Coral polifónica de voces blancas

Clásicos y canciones de siempre en el aplaudido concierto estival de la coral Cabarco de Monesterio

Casi 4 décadas de pasión musical compartida con un público fiel que disfrutó con el repertorio elegido para la ocasión

“Trabajamos para hacer las cosas bien. Hemos hecho un magnífico trabajo en estos 38 años y así debe seguir siendo”, afirma su director

Concierto de la coral Cabarco en el auditorio municipal de Monesterio

Concierto de la coral Cabarco en el auditorio municipal de Monesterio / Rafa Molina

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Rafael Molina

Monesterio

 Temas clásicos y canciones de siempre. La coral Cabarco de Monesterio regresó al auditorio municipal de la casa de la cultura para ofrecer un rico repertorio musical que hizo disfrutar a un público muy entregado. Casi 4 décadas de pasión compartida que atesoran una rica compilación de temas: desde la polifonía clásica hasta el folclore, pasando por la música pop e incluso la zarzuela.

 El verano cultural de Monesterio que propicia el ayuntamiento, en colaboración con distintas instituciones, asociaciones y colectivos, volvió a contar con la fidelidad de su coral. El concierto, que se celebró en el auditorio municipal de la casa de la cultura, la noche del sábado, 18 de julio, dio buena cuenta de las múltiples caras de la polifonía.

 Un viaje musical, bajo la dirección de José Juan Martínez y el acompañamiento al piano de Felipe Martínez en el que se interpretaron los temas, ‘Caresse sur l´océan’, banda sonora de la película Los Coristas; ‘Eres tú’, de Juan Carlos Calderón, popularizada por Mocedades; ‘El Soldadito’, habanera de la castiza zarzuela Luisa Fernanda; el ‘Himno de la alegría’, basado en el cuatro movimiento de la novena sinfonía de Beethoven; ‘Yo te diré’, canción española de Enrique Llovet, compuesta para la película Los últimos de Filipinas; ‘La Paloma’ habanera del vasco Sebastián Iradier; ‘Canción Húngara’, comedia lírica con música de José Serrano; la habanera gallega, ‘Peixiño de cristal’; ‘América’, de la obra musical West Side Story; ‘Oh happy day’, obra culmen en la historia musical góspel y, para cerrar, ‘Los nardos’, de la revista musical Las Leandras, con la sorpresiva aparición en el escenario de dos coralistas, (Manoli y Ana Mari), ataviadas de chulapas.

Manoli Garrote y Felipe Delgado en la presentación del concierto

Manoli Garrote y Felipe Delgado en la presentación del concierto / Rafa Molina

Dificultades

 Con una magnífica precisión técnica y un gran equilibrio de voces, José Martínez ensalza el trabajo de sus coralistas. Cantar en 4 o 5 líneas vocales diferentes, con voces femeninas, donde la ausencia de bajos se suple con la sonoridad propia de las coralistas, suponen una “gran dificultad”, expresa el director. “La afinación debe ser máxima para configurar un acorde”, resalta Martínez. A ello, se une el hándicap del desconocimiento en el lenguaje musical de sus integrantes, (excepto director y pianista); que, en absoluto condiciona el resultado final de una agrupación que, en más de una ocasión se ha medido, a la misma altura, con corales de alto nivel. “Trabajamos para hacer las cosas bien. Hemos hecho un magnífico trabajo en estos 38 años y así debe seguir siendo”, expresa, José Juan Martínez, convencido de la calidad de la agrupación que dirige.

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 El repertorio de Cabarco que, volverá a sonar íntegramente el próximo viernes en la localidad pacense de Malcocinado, conectó de inmediato con el público y volvió a reflejar que, la música en directo, bien interpretada, también en formato polifónico, provoca bellas emociones entre actuantes y espectadores.

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