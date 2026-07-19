El pistacho, el fruto seco de moda, se crea en Fuente de Cantos

El pistacho vive actualmente uno de sus mejores momentos. En los últimos años, este fruto seco ha pasado de ser un aperitivo ocasional a convertirse en uno de los ingredientes estrella, impulsado especialmente por el éxito de productos que lo incluyen como los helados, la tarta de queso o las cremas. Este crecimiento de la demanda ha favorecido la expansión del cultivo y la 'Cooperativa Extremeña de Pistachos', la única de la región, se ha consolidado como un actor clave para impulsar la producción del pistacho extremeño.

Con sede en Fuentes de Cantos, la cooperativa nació en 2022 con un objetivo muy claro: que el pistacho se quedara en Extremadura. Anteriormente, parte de la transformación del fruto seco se realizaba fuera de la región. "Veíamos que una parte del valor del producto se estaba perdiendo", explica el gerente de la cooperativa, Daniel Trenado Ubitar.

La entidad reúne actualmente a alrededor de 130 socios procedentes de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha e incluso, Portugal. Precisamente esos socios son el motor de entidades como esta: "El producto llega directamente de las fincas, nosotros lo que hacemos es pelarlo, secarlo y hacer clasificaciones", apunta el gerente.

Instalaciones de la cooperativa 'Extremeña de Pistachos'. / Cedida

Un cambio en el consumo

Trenado atribuye este fenómeno a un cambio en los hábitos de consumo. "Todos conocíamos el pistacho en cáscara como aperitivo, pero han empezado a surgir nuevos productos derivados, sobre todo las cremas, que tienen mucho potencial", señala. Este auge se ha traducido en un incremento del precio del producto y, sobre todo, en una mayor rapidez de venta. A pesar de la subida de precios, "el pistacho se vende muy rápido", destaca.

No obstante, el aumento de la demanda también ha puesto de manifiesto un problema: la calidad del producto. Según indica el gerente de la cooperativa, "la mayor parte del producto que se está vendiendo en España es de una calidad bastante mala".

En ese sentido, destaca la calidad del pistacho de esta sociedad al utilizar poca agua para el riego, "tenemos muchas parcelas de secano y esto hace que tengamos variedades que tienen muy buen sabor y color para la industria", cuenta.

La primera cooperativa de pistacho

Su creación marcó un antes y un después, ya que se convirtió en la primera —y por el momento única— cooperativa extremeña dedicada exclusivamente al pistacho. La cooperativa no vende directamente al consumidor final, sino que suministra pistacho y derivados a grandes distribuidores e industrias alimentarias.

Sin embargo, sus responsables han sido testigos directos del espectacular crecimiento del consumo. "Antes íbamos vendiendo al año y ahora, para febrero o marzo en estamos sin existencias", resume Daniel. Esta situación refleja el fuerte incremento de la demanda.

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Con apenas cuatro años de trayectoria, esta cooperativa ya se ha convertido en un referente para el sector agroalimentario regional y en una pieza clave para situar a la provincia de Badajoz, en el mapa nacional del pistacho.