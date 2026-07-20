Una cerveza con aceite de oliva: la innovadora apuesta de 'Aceites Clemen'

La empresa de envasado de aceite de oliva 'Aceites Clemen', ubicada en Puebla de Sancho Pérez, se fundó en el año 1942, comenzando su actividad como almazara familiar dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra. Con el paso de los años, la empresa ha sabido combinar tradición e innovación, diversificando su oferta mediante el desarrollo de productos elaborados con AOVE, como bombones artesanales, una línea de cosmética natural y, más recientemente, una cerveza.

Aunque la empresa inició esta apuesta por la innovación hace ya dos décadas, el proceso ha sido progresivo. "Empezamos a cambiar un poquito en 2005", explica José Fernández, director comercial de 'Aceites Clemen'. Fue entonces cuando comenzaron a comercializar el aceite en envases de vidrio de diseño italiano y a ampliar su mercado más allá de la comarca. Posteriormente llegaron nuevos proyectos, como bombones o productos de cosmética —que comenzaron a desarrollarse en torno a 2017—. Un año después, surgió el primer intento de 'ClemenBeer', una cerveza artesanal con AOVE.

El reto de mezclar cerveza y aceite

Para la empresa, el atractivo del proyecto reside precisamente en la dificultad de incorporar un ingrediente como el aceite de oliva a una bebida como la cerveza. Fernández recuerda que el aceite "normalmente no se puede mezclar con otros líquidos", por lo que todo esto supone un importante desafío técnico. Al mismo tiempo, considera que esta cerveza demuestra que el aceite de oliva puede tener aplicaciones mucho más amplias de las tradicionales.

Por ello, el proyecto ha atravesado distintas fases de desarollo hasta alcanzar la receta actual: "La primera versión se hizo con aceituna; la segunda, con harina de aceituna; y esta es la tercera versión, que se ha hecho con aceite», explica Fernández. El cambio no ha sido únicamente una cuestión de ingredientes, sino de conseguir un equilibrio entre ambos productos sin perder las propiedades de ninguno de ellos.

"La primera versión tuvo problemas con la espuma; la segunda, con la fermentación en botella; y esta tercera ha mejorado notablemente, pero es un proceso continuo de mejora", señala el director comercial. De hecho, reconoce que el trabajo no termina con el lanzamiento del producto. "La siguiente tirada seguramente será bastante mejor que esta", afirma convencido de que la experiencia permitirá seguir refinando aspectos como el color, la filtración o el acabado final de la cerveza.

El envase

La innovación no se limita al mero contenido de la lata. El diseño del envase forma parte de la estrategia comercial de la empresa y busca llamar la atención desde el primer momento. "Hemos intentado que sea una lata diferente", explica Fernández. Reconoce que el diseño ha generado opiniones diversas, pero considera que precisamente ese era uno de los objetivos: "No se pretende que sea una cerveza normal y corriente como todas las demás".

Imagen del envase de 'ClemenBeer'. / Cedida

Como se ha podido comprobar, la empresa está muy ligada a la innovación. "Queremos encontrar mercados que nos conozcan por lo que nosotros hacemos, que es el aceite", explica Fernández. Su forma de conseguirlo es creando productos "imaginativos" que incluyan este producto: "Yo no conozco ninguna empresa en España que haga bombones o cerveza con aceite".

El objetivo es doble. Por un lado, ampliar el público que llega la empresa y, por otro, mostrar que el aceite de oliva puede formar parte de elaboraciones innovadoras. "Queremos decirle a todo el mundo que el aceite tiene otras posibilidades. También demostrar que hay cosas que parecen imposibles y se pueden hacer", resume.

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El director comercial de 'Aceites Clemen' reconoce que las ventas aún son modestas, pero valora positivamente la acogida que está teniendo. "Ahora mismo lo que más se está vendiendo es la cerveza", asegura. La empresa trabaja actualmente para ampliar su presencia en bares, restaurantes y cadenas de distribución, con el objetivo de que este nuevo producto llegue a un público cada vez más amplio. Eso sí, sin abandonar la esencia de una empresa familiar que sigue apostando por la innovación "como herramienta para diferenciarse en un sector tradicional".