Guardia Civil
Investigan por maltrato animal a un vecino de Villafranca de los Barros (Badajoz) que gestionaba una protectora: hallan 6 perros muertos
Se ha rescatado a otros 9 canes que se encontraban en pésimas condiciones en las instalaciones de la asociación La Tinaja, que recibía fondos públicos para la recogida y custodia de los animales abandonados en Tierra de Barros
La Guardia Civil investiga por un delito continuado de maltrato animal y abandono de animales de compañía a un vecino de Villafranca de los Barros (Badajoz) que gestionaba la Asociación Protectora La Tinaja, en cuyas instalaciones los agentes hallaron seis perros muertos y rescataron a otros nueve, aún con vida, pero en una situación "crítica de salubridad".
Según han informado fuentes de la comandancia pacense, las pesquisas comenzaron después de recibir una alerta de un ciudadano, que avisó de la presencia de animales muertos en una finca rústica aislada del término municipal de Villafranca de los Barros.
Tras una primera inspección conjunta con la Policía Local de Villafranca de los Barros, se hallaron los cadáveres de seis perros en diferentes estados de descomposición y a los otros nueve en unas condiciones pésimas.
Ante esta situación, la Guardia Civil precintó de inmediato el recinto para preservar la escena con vistas a continuar la investigación.
En una segunda inspección técnico-policial del lugar, los agentes contaron con el apoyo de inspectoras facultativas sanitarias de la Junta de Extremadura, que ratificaron en un informe pericial la situación de desamparo y maltrato por omisión que sufrían los animales.
Convenios y contratos
Tras las averiguaciones de la Guardia Civil, se concluyó que el investigado "instrumentalizaba" una entidad local dedicada a la protección animal, la Asociación Protectora de Animales La Tinaja, para ejercer el control de la instalación donde se hallaron los perros. Esta asociación, según señalan, ha estado percibiendo fondos públicos procedentes de administraciones locales mediante convenios de colaboración y contratos para la recogida y custodia de animales vagabundos en la comarca de Tierra de Barros.
La Guardia Civil ha remitido requerimientos oficiales al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros para comprobar los contratos, pliegos de condiciones, importes económicos liquidados y las autorizaciones de núcleo zoológico correspondientes a los últimos cinco años, con el objetivo de esclarecer el alcance penal y administrativo en la gestión de los mencionados fondos públicos.
Ya a salvo
Por su parte, el consistorio ha coordinado la incineración de los seis animales muertos y el traslado urgente de los otros nueve supervivientes a un centro de acogida autorizado, donde ya se encuentran recibiendo el tratamiento veterinario necesario.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.
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