'Músicos en Movimiento' recorrerá cinco municipios para impulsar el talento musical de la provincia

El festival itinerante 'Músicos en movimiento', en colaboración con la Diputación de Badajoz, celebrará su undécima edición a lo largo de la provincia. En concreto, serán los municipios de Cabeza del Buey, Talavara la Real, San Vicente de Alcántara, Valverde de Leganés y Almendralejo los encargados de poner en valor la música en directo y promover el talento de los pacenses.

Tras más de 60 festivales celebrados en más de 50 localidades, el objetivo sigue siendo democratizar el acceso a la cultura y reforzar la identidad cultural del territorio: "Los músicos no contaban con una oportunidad de demostrar su talento en su tierra". Así lo ha explicado Manuel Gómez, diputado provincial, que también ha querido destacar que 'Músicos en movimiento' no solo ayuda a dinamizar la cultura, sino que también impulsa la economía y el turismo de cada uno de los pueblos en los que se lleva a cabo.

La edición de este año

Esta nueva edición dará comienzo el próximo sábado 25 de julio en Cabeza del Buey y continuará en Talavera la Real el 1 de agosto. Allí, la programación estará dedicada principalmente a los más pequeños. Esto se debe fundamentalmente a una petición del municipio. "Siempre nos vamos adaptando a lo que los profesionales de cultura nos van diciendo", ha explicado Jesús Óscar Elías, coordinador del festival. En este sentido, se podrá disfrutar de 'Serpentina', 'Estanco 72', 'Iberian Big Band' y 'Libru Mágicu', una propuesta donde se mezcla el castellano y el castúo, según ha explicado el coordinador.

Coordinador del programa, Jesús Óscar Elías. / Cedida

La programación continúa el 22 de agosto en San Vicente de Alcántara, seguido de Valverde de Leganés, el 7 de septiembre. El Concejal de Cultura de este último, Guillermo Casquero, destacó la importancia de que el municipio vuelva a formar parte del circuito, y destacó que no han elegido "una fecha cualquiera": "Hemos enmarcado el espectáculo dentro de nuestra emblemática Noche en Blanco".

El concejal subrayó que la programación reunirá propuestas de distintos estilos musicales con actuaciones de Maritune, Ismael González y Electric, ofreciendo una programación diversa y de calidad. El festival concluirá el 12 de septiembre en Almendralejo, donde actuarán 'Sergio Cepeda', 'The Lucky Mirrors' y 'Asina Önde', poniendo el broche final a esta edición de 'Músicos en Movimiento'. Todas estas citas musicales comenzarán a partir de las 22.00 horas.

Nuevas propuestas

El coordinador del festival destacó que esta undécima edición apuesta casi en su totalidad por nuevas propuestas musicales y pone de manifiesto la diversidad de estilos que conforman el cartel. En este sentido, señaló que "prácticamente el 100 % de las propuestas, excepto 'Super Tenis', son nuevas", una apuesta con la que el festival continúa impulsando el talento emergente de la provincia.

Uno de esos nuevos proyectos es 'Regajales', representado por su integrante David Álvarez, quien agradeció la oportunidad que ofrece el festival para dar visibilidad al trabajo de los artistas. "Nos permite expresar tanto lo que se ve como lo que no se ve", afirmó. Además, reivindicó el valor de la creación artística y de la música en directo al asegurar que "el arte no es un adorno, no es algo pasajero, sino que es algo que debe permanecer siempre", destacando que iniciativas como estas contribuyen a mantener vivo ese patrimonio cultural.

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La presentación concluyó con un emotivo homenaje al músico Gene García, recientemente fallecido, quien participó en la creación del festival y fue reconocido por la organización como uno de los grandes embajadores de la música extremeña: "Lo llevaremos en nuestro corazón y en nuestras pantallas durante las cinco citas".