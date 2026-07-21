Cinco años esperando una solución: las familias de Llera plantan cara al deterioro de su colegio

Tras años denunciando el deterioro del colegio público de Llera, las familias y los vecinos de la localidad han decidido dar un paso más. Este martes se manifestarán a las puertas del centro para exigir su cierre temporal hasta que se reparen las deficiencias que afectan a la seguridad y al bienestar del alumnado. Según denuncian, la falta de mantenimiento ha provocado que el estado del edificio se haya ido agravando hasta resultar insostenible.

Todo comenzó hace cinco años como un problema de excrementos de palomos, pero con el paso del tiempo la situación se ha agravado hasta convertirse, según denuncian las familias, en un problema que podría afectar a la seguridad de los alumnos.

Problema con los excrementos

"La cubierta del tejado es muy antigua", explica José Luis Calurano, portavoz de la Agrupación de Vecinos, Padres y Madres de Llera. En esa zona del edificio anidan palomos y, según explica, la falta de limpieza y la ausencia de actuaciones para sellar los agujeros provocan que, cuando llueve, tanto los excrementos como los restos de animales muertos se filtren al interior de las aulas.

La educación de 70 alumnos en juego

El Colegio Público Luis García Llera Adolfo Díaz Ambrona acoge la educación de unos 70 alumnos de la localidad. "No tenemos conserje ni tenemos nada", lamenta Calurano. Sin embargo, desde la asociación vecinal que se ha creado para denunciar esta situación, sostienen que el motivo principal no es el tamaño del centro, sino más bien una falta de trabajo por parte del ayuntamiento.

Los vecinos denuncian que las peticiones trasladadas al consistorio no han obtenido una respuesta eficaz. Por ello, reclaman una intervención urgente que garantice la seguridad y unas condiciones adecuadas para el alumnado y el personal docente.

"Ahora mismo lo que estamos pidiendo es que se arregle esto", afirma José Luis Calurano. El portavoz explica que la prioridad es solucionar los problemas del tejado, aunque asegura que las deficiencias del centro no terminan ahí. "Después iremos a por la caldera y los radiadores. La caldera no funciona y los radiadores están desprendidos. El año pasado, desde el AMPA, nos pidieron que los niños fueran al colegio con abrigo", relata.

Radiadores desprendidos del colegio de Llera. / Cedida

La respuesta de Educación

Desde la Consejería de Educación aseguran que, desde que tuvieron conocimiento de la problemática, han estado trabajando "para mejorar la situación del colegio". Además, explican que la propia consejera ya se ha reunido con la alcaldesa para buscar una solución y que próximamente se realizará una visita al centro "para conocer todos los detalles".

Sin embargo, recuerdan que el mantenimiento de los centros educativos públicos es competencia de cada ayuntamiento. Según sostienen, la falta de conservación ha provocado que sean necesarias obras por un valor estimado de unos 160.000 euros para el cambio de la cubierta. "El mantenimiento no corresponde a las funciones de la consejería, pero siempre vamos a mirar por el bien de la comunidad educativa", ha finalizado la autoridad educativa.

Entre las actuaciones previstas destacan la reparación de la cubierta, la eliminación de las humedades, mejoras de accesibilidad y una subvención de más de 88.000 euros para mejorar el sistema de calefacción e iluminación.

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Aún no hay fecha estimada para el inicio de las obras. Desde la asociación piden que comiencen "a mediados de agosto" y que finalicen lo antes posible para que todo vuelva a la normalidad. Este martes se manifestarán de 19.00 a 20.30 horas para reivindicar "un derecho que es de todo el mundo: la educación".