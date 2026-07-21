El garbanzo de Valencia del Ventoso estrena sello IGP en su cita gastronómica anual

El garbanzo ha sido durante siglos un alimento fundamental en la alimentación española. Para tratar de ponerlo en valor, la localidad pacense de Valencia del Ventoso en colaboración con la Diputación de Badajoz, volverá a acoger, como cada año, el 'Concurso del Día del Garbanzo' y la 'Feria Gastronómica del Garbanzo' del 1 al 16 de agosto.

Además, este año, la institución provincial se ha alzado con el 'Garbanzo de Oro' 2026, una distinción que reconoce el trabajo conjunto que desarrolla junto al consistorio, el Consejo Regulador, los agricultores y todas las personas implicadas en la promoción del producto. La diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Vals, ha señalado que esta distinción supone “un honor, pero también una enorme responsabilidad”.

Indicación Geográfica Protegida

Todo este trabajo se ha traducido también en la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del garbanzo. La entrega será el próximo sábado 1 de agosto, a las 11.30 horas, en el recinto de la Piscina Municipal, durante el 'Concurso Día del Garbanzo'.

"A partir de esta cosecha, los garbanzos llevarán el sello de calidad de la Indicación Geográfica Protegida". Así ha comenzado la presentación de estos días dedicados al producto la alcaldesa de la localidad y diputada provincial, M.ª Concepción López, que además ha explicado en qué consisten estos días. El Día del Garbanzo nació hace 36 años como una competición entre vecinos para comprobar qué cocido elaborado con el producto local era el mejor, "la idea era probar los garbanzos de la temporada", explica la alcaldesa. Con el paso del tiempo evolucionó en una competición de cocido tradicional elaborado a fuego de leña, con la participación de numerosas peñas.

'Concurso del Día del Garbanzo'

La jornada comenzará desde primera hora de la mañana con la recepción de participantes y la entrega de los garbanzos previamente remojados. Posteriormente, tendrá lugar la elaboración de los platos, la inauguración oficial y la degustación del jurado. Además del concurso, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones alternativas, talleres, actividades infantiles y música. "El garbanzo tiene muchísimas alternativas y nosotros ofrecemos ese servicio desde que se hace la inauguración hasta que termina la deliberación del jurado", ha explicado la alcaldesa.

La XIII Feria Gastronómica

A partir de esa fecha, la XIII Feria Gastronómica ofrecerá una amplia programación hasta el 16 de agosto. Entre las actividades destacan exposiciones, catas e incluso el taller gastronómico 'Los garbanzos son para el verano'.

Esta actividad paralela al concurso se combinará además con la XV Ruta de la Tapa el 8 de agosto, con encuentros de bandas de música, mercados artesanales, desfile de gigantes y cabezudos, verbenas populares o el tradicional Concurso del Baile de la Vela.

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El Día del Garbanzo de Valencia del Ventoso se consolida así como una cita que une gastronomía, tradición y promoción del territorio, poniendo en valor un producto que forma parte de la historia del municipio y que aspira a convertirse en uno de los grandes referentes agroalimentarios de la provincia.