Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Suceso

Un hombre intenta matar a su excuñado cuando salía de casa en Guareña

El presunto agresor fue detenido cerca del lugar con dos cuchillos, un hacha y unas tijeras

La víctima tuvo que ser operada de urgencia en Mérida

Los hechos ocurrieron a finales de la semana pasada

Los hechos ocurrieron a finales de la semana pasada / G. C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura Alcázar

La Guardia Civil ha detenido en Guareña a un vecino acusado de intentar matar a su excuñado a la salida de su vivienda. La víctima fue trasladada al Hospital de Mérida, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Los hechos ocurrieron a finales de la semana pasada junto al domicilio de la víctima, en la localidad pacense. Según la información facilitada por la Guardia Civil, el detenido habría esperado en las inmediaciones hasta que su excuñado salió a la calle.

En ese momento, siempre de acuerdo con la versión del instituto armado, el hombre se habría abalanzado sobre él de forma inesperada y lo habría atacado con un arma blanca.

Los servicios de emergencias recibieron varios avisos, tanto de ciudadanos como de los equipos que acudieron al lugar. Patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron hasta la zona y prestaron una primera atención al herido.

La víctima fue evacuada de urgencia al Hospital de Mérida, donde tuvo que ser operada para extraerle una hoja de cuchillo que había quedado alojada en su cuerpo. La nota oficial no precisa su evolución posterior.

Desavenencias familiares

Los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones poco después del ataque. En el momento de su detención, llevaba consigo dos cuchillos, un hacha y unas tijeras.

El hombre fue arrestado como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa. Las armas fueron intervenidas e incorporadas a las diligencias abiertas por los investigadores.

La investigación sitúa el posible origen de la agresión en problemas y desavenencias familiares entre ambos hombres. Esta hipótesis procede de las pesquisas policiales y deberá ser evaluada durante el procedimiento judicial.

Noticias relacionadas

El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito, junto con las armas intervenidas y las diligencias practicadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
  2. La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
  3. El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: 'Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre
  4. Detenido por realizar tocamientos a una mujer durante el concierto de Antonio Orozco en Badajoz
  5. Una discusión entre vecinos en Badajoz termina con dos heridos leves por disparos de perdigones
  6. Alertan de un nuevo fraude online en el que se suplanta a Ibercaja para robar las contraseñas de los clientes
  7. David Sánchez pide a la Audiencia de Badajoz que elimine de la sentencia su participación en la creación de la plaza
  8. El pueblo extremeño que renuncia a instalar una pantalla para la final del Mundial para no perjudicar a los bares

Un hombre intenta matar a su excuñado cuando salía de casa en Guareña

Un hombre intenta matar a su excuñado cuando salía de casa en Guareña

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Video | Entrevista a la presidenta de la Diputación

La Primitiva deja este lunes un premio de 679.665 euros y cinco de 22.043 euros

La Primitiva deja este lunes un premio de 679.665 euros y cinco de 22.043 euros

Petro se despide de la presidencia de Colombia con un llamamiento a una huelga general contra su sucesor

Petro se despide de la presidencia de Colombia con un llamamiento a una huelga general contra su sucesor

Villanueva refuerza la vigilancia rural ante la campaña del tomate

Villanueva refuerza la vigilancia rural ante la campaña del tomate

Noelia Hernández, educadora felina: “Incluso un fin de semana, los gatos deben estar supervisados”

Noelia Hernández, educadora felina: “Incluso un fin de semana, los gatos deben estar supervisados”

Evacúan un pueblo por el incendio de Teruel

Evacúan un pueblo por el incendio de Teruel
Tracking Pixel Contents