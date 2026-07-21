Suceso
Un hombre intenta matar a su excuñado cuando salía de casa en Guareña
El presunto agresor fue detenido cerca del lugar con dos cuchillos, un hacha y unas tijeras
La víctima tuvo que ser operada de urgencia en Mérida
La Guardia Civil ha detenido en Guareña a un vecino acusado de intentar matar a su excuñado a la salida de su vivienda. La víctima fue trasladada al Hospital de Mérida, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.
Los hechos ocurrieron a finales de la semana pasada junto al domicilio de la víctima, en la localidad pacense. Según la información facilitada por la Guardia Civil, el detenido habría esperado en las inmediaciones hasta que su excuñado salió a la calle.
En ese momento, siempre de acuerdo con la versión del instituto armado, el hombre se habría abalanzado sobre él de forma inesperada y lo habría atacado con un arma blanca.
Los servicios de emergencias recibieron varios avisos, tanto de ciudadanos como de los equipos que acudieron al lugar. Patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron hasta la zona y prestaron una primera atención al herido.
La víctima fue evacuada de urgencia al Hospital de Mérida, donde tuvo que ser operada para extraerle una hoja de cuchillo que había quedado alojada en su cuerpo. La nota oficial no precisa su evolución posterior.
Desavenencias familiares
Los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones poco después del ataque. En el momento de su detención, llevaba consigo dos cuchillos, un hacha y unas tijeras.
El hombre fue arrestado como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa. Las armas fueron intervenidas e incorporadas a las diligencias abiertas por los investigadores.
La investigación sitúa el posible origen de la agresión en problemas y desavenencias familiares entre ambos hombres. Esta hipótesis procede de las pesquisas policiales y deberá ser evaluada durante el procedimiento judicial.
El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito, junto con las armas intervenidas y las diligencias practicadas.
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