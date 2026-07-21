Interceptan en Aceuchal casi dos toneladas de ajos robadas de una finca de Albacete

Tres hombres están siendo investigados después de que una patrulla localizara en Aceuchal una furgoneta cargada con 1.860 kilos de ajos morados. La mercancía, valorada en 9.300 euros, había sido sustraída de una explotación agrícola de Albacete.

Los hechos comenzaron a finales de la semana pasada, cuando agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local identificaron a los ocupantes de una furgoneta que circulaba por el término municipal de Aceuchal, en la provincia de Badajoz.

Durante la inspección del vehículo, las patrullas encontraron una gran cantidad de ajos morados. El producto intervenido alcanzó un peso total de 1.860 kilos, cerca de dos toneladas.

Los tres ocupantes no pudieron aportar documentación que acreditara el origen de la mercancía ni justificara legalmente que estuviera en su poder, según la información facilitada por la Guardia Civil.

Las comprobaciones posteriores permitieron relacionar los ajos con una explotación agrícola situada en Tarazona de la Mancha, municipio de la provincia de Albacete.

La investigación sostiene que el producto había sido sustraído previamente de esa finca. Su valor de mercado se ha calculado en 9.300 euros, de acuerdo con la estimación incluida en las diligencias.

La nota oficial no precisa cuándo se produjo el supuesto hurto, cómo se accedió a la explotación ni cuánto tiempo había transcurrido hasta que la furgoneta fue localizada en Aceuchal.

Tres investigados

Los tres ocupantes del vehículo están siendo investigados como presuntos responsables de un delito de hurto y de otro de pertenencia a grupo criminal.

La condición de investigados implica que no han sido condenados y que los hechos deberán ser aclarados durante el procedimiento judicial.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo, que deberá continuar con la tramitación del caso.

Vigilancia en el campo

La intervención se produjo dentro de los dispositivos de vigilancia desplegados para prevenir robos y hurtos en explotaciones agrícolas. Estas actuaciones se intensifican especialmente durante las campañas de recolección, cuando aumenta el movimiento de productos y vehículos en las zonas rurales.

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En este caso, la mercancía no procedía de una finca extremeña, pero fue localizada durante un control efectuado en la comarca de Tierra de Barros.