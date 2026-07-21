Organizado por el Club Polideportivo Monesterio
Segura de León gana el Torneo Ibercaja de Fútbol 7 Femenino de Monesterio
Participaron los conjuntos de Monesterio, Aracena y Segura de León
El objetivo sigue siendo trabajar para conseguir un equipo femenino federado en la localidad
Con los objetivos de fomentar la igualdad, a través de referentes deportivos y de fortalecer la convivencia con otras localidades, el Club Polideportivo Monesterio, ha organizado el Torneo Ibercaja de Fútbol 7 Femenino que, en su primera edición ha contado con la participación de los conjuntos representativos de las localidades extremeñas de Monesterio y Segura de León y de la onubense de Aracena.
La cita se programó para la tarde-noche del viernes, 17 de julio. El encuentro inaugural se disputó a partir de las 19:30 horas, con la participación de los conjuntos de Monesterio y Aracena. Las locales perdieron por un contundente 1-4. Una hora después, las integrantes del equipo andaluz se midieron con las chicas de Segura de León. La victoria, con un abultado marcador de 4-0, se decantó por las de Segura de León quienes, finalmente, en el partido que cerró torneo, volvieron a ser superiores a las anfitrionas, con un resultado final de Monesterio 2, Segura de León, 3, convirtiéndose así, en las ganadoras absolutas de este primer torneo.
Satisfechos
Miguel Hernández, entrenador del conjunto local y miembro de la organización del torneo, ha agradecido públicamente la implicación de la entidad bancaria patrocinadora, así como el esfuerzo y la colaboración recibida por parte del Club Polideportivo de Monesterio, el ayuntamiento de la localidad y el apoyo incondicional de la dinamizadora deportiva de la mancomunidad de Tentudía, Esperanza Boza y del utillero del CP Monesterio, Dani.
Hernández ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta actividad deportiva que forma parte del trabajo que se viene desarrollando el club a lo largo de todo el año, para fomentar el fútbol femenino en la localidad. También pone en valor la implicación de las familias y de la afición, como pilares fundamentales para la supervivencia y el éxito de este proyecto que, surgió hace 2 años, cuyo último objetivo es conseguir un equipo federado.
“Todos hemos disfrutado plenamente de este torneo”, señala el entrenador. “Las niñas han demostrado que pueden enfrentarse a cualquier conjunto. Poco a apoco vamos notando avances. Juegan muy bien al fútbol y saben competir”, afirma Hernández.
Llamamiento
Con la intención de seguir aumentando el número de jugadoras Miguel Hernández lanza un llamamiento “a todas las niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades” para que se adhieran a este proyecto. “No ponemos límites de edad. Si les gusta el fútbol, tienen abiertas las puertas de nuestro club”, sentencia el entrenador, convencido de la “importancia” de la existencia de equipo femeninos, cuya presencia va mucho más allá de lo estrictamente deportivo.
- Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
- La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
- El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: 'Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre
- Detenido por realizar tocamientos a una mujer durante el concierto de Antonio Orozco en Badajoz
- Una discusión entre vecinos en Badajoz termina con dos heridos leves por disparos de perdigones
- Alertan de un nuevo fraude online en el que se suplanta a Ibercaja para robar las contraseñas de los clientes
- David Sánchez pide a la Audiencia de Badajoz que elimine de la sentencia su participación en la creación de la plaza
- El pueblo extremeño que renuncia a instalar una pantalla para la final del Mundial para no perjudicar a los bares