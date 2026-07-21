Segura de León gana el Torneo Ibercaja de Fútbol 7 Femenino de Monesterio

Con los objetivos de fomentar la igualdad, a través de referentes deportivos y de fortalecer la convivencia con otras localidades, el Club Polideportivo Monesterio, ha organizado el Torneo Ibercaja de Fútbol 7 Femenino que, en su primera edición ha contado con la participación de los conjuntos representativos de las localidades extremeñas de Monesterio y Segura de León y de la onubense de Aracena.

La cita se programó para la tarde-noche del viernes, 17 de julio. El encuentro inaugural se disputó a partir de las 19:30 horas, con la participación de los conjuntos de Monesterio y Aracena. Las locales perdieron por un contundente 1-4. Una hora después, las integrantes del equipo andaluz se midieron con las chicas de Segura de León. La victoria, con un abultado marcador de 4-0, se decantó por las de Segura de León quienes, finalmente, en el partido que cerró torneo, volvieron a ser superiores a las anfitrionas, con un resultado final de Monesterio 2, Segura de León, 3, convirtiéndose así, en las ganadoras absolutas de este primer torneo.

Satisfechos

Miguel Hernández, entrenador del conjunto local y miembro de la organización del torneo, ha agradecido públicamente la implicación de la entidad bancaria patrocinadora, así como el esfuerzo y la colaboración recibida por parte del Club Polideportivo de Monesterio, el ayuntamiento de la localidad y el apoyo incondicional de la dinamizadora deportiva de la mancomunidad de Tentudía, Esperanza Boza y del utillero del CP Monesterio, Dani.

Hernández ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta actividad deportiva que forma parte del trabajo que se viene desarrollando el club a lo largo de todo el año, para fomentar el fútbol femenino en la localidad. También pone en valor la implicación de las familias y de la afición, como pilares fundamentales para la supervivencia y el éxito de este proyecto que, surgió hace 2 años, cuyo último objetivo es conseguir un equipo federado.

“Todos hemos disfrutado plenamente de este torneo”, señala el entrenador. “Las niñas han demostrado que pueden enfrentarse a cualquier conjunto. Poco a apoco vamos notando avances. Juegan muy bien al fútbol y saben competir”, afirma Hernández.

Llamamiento

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Con la intención de seguir aumentando el número de jugadoras Miguel Hernández lanza un llamamiento “a todas las niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades” para que se adhieran a este proyecto. “No ponemos límites de edad. Si les gusta el fútbol, tienen abiertas las puertas de nuestro club”, sentencia el entrenador, convencido de la “importancia” de la existencia de equipo femeninos, cuya presencia va mucho más allá de lo estrictamente deportivo.