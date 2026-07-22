Justo Fermín Luengo: "En España y Europa estamos muy acostumbrados a tener de todo y enfadarnos por cosas que realmente no son importantes"

El párroco de Puebla de la Calzada, Justo Fermín Luengo, ha decidido realizar una misión solidaria en Malabo, Guinea Ecuatorial. Para llevarla a cabo ha contado con un equipo de jóvenes de Puebla de la Calzada, Montijo y Valdelacalzada dispuestos a ayudar y hacer esta obra de buena fe.

La misión principal de este grupo de Scouts de Puebla de la Calzada es dar clases de refuerzo a los niños que viven en el orfanato, al igual que llevar comida, ropa y dinero para todos ellos y para ayudar al centro. Fermín Luengo ha respondido a unas preguntas realizadas por La Crónica de Badajoz desde Malabo.

-¿Cómo ha surgido esta misión solidaria?

-Llevamos unos años haciendo voluntariado en otros países, llevamos dos años haciendo misiones en Perú y este año decidimos venir aquí a Malabo, Guinea Ecuatorial, donde vamos a estar durante todo el mes de julio.

-¿Quienes sois las personas que habéis ido a esta misión?

-Somos 11 voluntarios que venimos en su totalidad de las Vegas Bajas, somos de Puebla de la Calzada, Montijo y Valdelacalzada. El equipo está formado por Alberto, Irene, Carmen, Alejandro, Leo, Pablo, Teo, Jesus, Miguel Ángel, Juan Diego y un servidor.

-¿Cuál es el propósito de la misión?

-Somos un grupo de Scouts y estamos haciendo un servicio de voluntariado en un orfanato de Malabo, aunque también vamos a ir a la cárcel, a un centro de niños con autismo y a un psiquiátrico. La actividad principal que estamos impartiendo es la de dar clase de refuerzo, ya que los niños ahora están en época de vacaciones, también realizamos dinámicas y celebramos la fe, además hemos traído juguetes, ropa nueva y dinero.

Integrantes del grupo de Scouts en Guinea Ecuatorial / La Crónica

-¿Cómo están siendo estas clases?

-Las clases están siendo impartidas por Jesús, Miguel Ángel y Juan Diego, todos ellos profesores y los niños se están portando muy bien, son muy buenos. Están divididas en distintos niveles y no por edades como pasa allí en España, ya que aquí en el orfanato hay niños desde cero años hasta veinte años y no hay suficientes niños de una misma edad para impartir las clases».

-¿Cómo se vive la f¡e allí en Guinea Ecuatorial?

-Aquí el ochenta y tantos por ciento de la población es católica y además muy practicante, van mucho a misa, y la Iglesia aquí da un testimonio de calidad, más que profética como puede ser en otros lugares. Está cerca de la gente necesitada, de los pobres y de ayudarlos todo lo que pueden».

Grupo Scout Puebla de la Calzada en el aeropuerto / La Crónica

-¿Cómo es un día de misión en Guinea?

-Por la mañana nos levantamos y hacemos oración, después desayunamos, tras esto nos vamos al orfanato y damos las clases de refuerzo y una vez que acabamos con ellas nos ponemos a jugar con los niños un rato. Por la tarde volvemos a ir, pero esta vez a realizar diferentes dinámicas y actividades con ellos y ya a última hora volvemos a donde nos hospedamos.

-¿Cómo os han recibido los niños del orfanato?

-Los niños nos han recibido con mucho cariño y con una gran sonrisa, están muy contentos y quieren estar jugando contigo todo el rato. Hasta incluso que muchas de las dinámicas no se pueden hacer porque están todo el día agarrados a ti, encima de ti, gateándote, abrazándote, están a falta de mucho cariño y amor y nuestra misión está siendo dárselo.

Integrante de la misión solidaria con los niños del orfanato / La Crónica

-¿Qué os está aportando esta misión solidaria?

-Recibimos mucho cariño, también vemos que se puede ser feliz con poco, que en España y Europa estamos muy acostumbrados a tener de todo y enfadarnos por cosas que realmente no son importantes. Y sobre todo, crear un mundo más fraterno, más humano y más digno, si entre todos podemos aportar nuestro granito de arena.

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Al finalizar la entrevista, el párroco Fermín Luengo quiso agradecer también a todas y cada una de las personas que han puesto de su parte para ayudar en esta misión solidaria, ya sea dando dinero, ropa, juguetes o cualquier tipo de facilidad para que este voluntariado pueda realizarse.