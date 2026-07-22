Entrevista
Justo Fermín Luengo: "En España y Europa estamos muy acostumbrados a tener de todo y enfadarnos por cosas que realmente no son importantes"
El párroco de Puebla de la Calzada participa en una misión solidaria en Guinea Ecuatorial con varios jóvenes
Juan Manuel Sánchez Guerrero
El párroco de Puebla de la Calzada, Justo Fermín Luengo, ha decidido realizar una misión solidaria en Malabo, Guinea Ecuatorial. Para llevarla a cabo ha contado con un equipo de jóvenes de Puebla de la Calzada, Montijo y Valdelacalzada dispuestos a ayudar y hacer esta obra de buena fe.
La misión principal de este grupo de Scouts de Puebla de la Calzada es dar clases de refuerzo a los niños que viven en el orfanato, al igual que llevar comida, ropa y dinero para todos ellos y para ayudar al centro. Fermín Luengo ha respondido a unas preguntas realizadas por La Crónica de Badajoz desde Malabo.
-¿Cómo ha surgido esta misión solidaria?
-Llevamos unos años haciendo voluntariado en otros países, llevamos dos años haciendo misiones en Perú y este año decidimos venir aquí a Malabo, Guinea Ecuatorial, donde vamos a estar durante todo el mes de julio.
-¿Quienes sois las personas que habéis ido a esta misión?
-Somos 11 voluntarios que venimos en su totalidad de las Vegas Bajas, somos de Puebla de la Calzada, Montijo y Valdelacalzada. El equipo está formado por Alberto, Irene, Carmen, Alejandro, Leo, Pablo, Teo, Jesus, Miguel Ángel, Juan Diego y un servidor.
-¿Cuál es el propósito de la misión?
-Somos un grupo de Scouts y estamos haciendo un servicio de voluntariado en un orfanato de Malabo, aunque también vamos a ir a la cárcel, a un centro de niños con autismo y a un psiquiátrico. La actividad principal que estamos impartiendo es la de dar clase de refuerzo, ya que los niños ahora están en época de vacaciones, también realizamos dinámicas y celebramos la fe, además hemos traído juguetes, ropa nueva y dinero.
-¿Cómo están siendo estas clases?
-Las clases están siendo impartidas por Jesús, Miguel Ángel y Juan Diego, todos ellos profesores y los niños se están portando muy bien, son muy buenos. Están divididas en distintos niveles y no por edades como pasa allí en España, ya que aquí en el orfanato hay niños desde cero años hasta veinte años y no hay suficientes niños de una misma edad para impartir las clases».
-¿Cómo se vive la f¡e allí en Guinea Ecuatorial?
-Aquí el ochenta y tantos por ciento de la población es católica y además muy practicante, van mucho a misa, y la Iglesia aquí da un testimonio de calidad, más que profética como puede ser en otros lugares. Está cerca de la gente necesitada, de los pobres y de ayudarlos todo lo que pueden».
-¿Cómo es un día de misión en Guinea?
-Por la mañana nos levantamos y hacemos oración, después desayunamos, tras esto nos vamos al orfanato y damos las clases de refuerzo y una vez que acabamos con ellas nos ponemos a jugar con los niños un rato. Por la tarde volvemos a ir, pero esta vez a realizar diferentes dinámicas y actividades con ellos y ya a última hora volvemos a donde nos hospedamos.
-¿Cómo os han recibido los niños del orfanato?
-Los niños nos han recibido con mucho cariño y con una gran sonrisa, están muy contentos y quieren estar jugando contigo todo el rato. Hasta incluso que muchas de las dinámicas no se pueden hacer porque están todo el día agarrados a ti, encima de ti, gateándote, abrazándote, están a falta de mucho cariño y amor y nuestra misión está siendo dárselo.
-¿Qué os está aportando esta misión solidaria?
-Recibimos mucho cariño, también vemos que se puede ser feliz con poco, que en España y Europa estamos muy acostumbrados a tener de todo y enfadarnos por cosas que realmente no son importantes. Y sobre todo, crear un mundo más fraterno, más humano y más digno, si entre todos podemos aportar nuestro granito de arena.
Al finalizar la entrevista, el párroco Fermín Luengo quiso agradecer también a todas y cada una de las personas que han puesto de su parte para ayudar en esta misión solidaria, ya sea dando dinero, ropa, juguetes o cualquier tipo de facilidad para que este voluntariado pueda realizarse.
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