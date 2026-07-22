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Plena Inclusión Montijo inicia una nueva edición de ‘Somos Capaces’ para seguir generando oportunidades de inserción laboral

Esta iniciativa financiada por el Sepad contempla la colaboración con empresas de las Vegas Bajas

Cristofer en búsqueda activa de empleo

Cristofer en búsqueda activa de empleo / Carol Avila

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Redacción

Puebla de la Calzada

Plena Inclusión Montijo pone en marcha una nueva edición de ‘Somos Capaces’, una iniciativa financiada por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), dirigida a mejorar la empleabilidad y favorecer la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad.

La continuidad del programa responde al impacto positivo alcanzado en anteriores ediciones, tanto en el desarrollo personal y profesional de las personas participantes como en la sensibilización de las empresas y de la comunidad. Para quienes participan, esta experiencia puede representar un paso decisivo: elaborar su primer curriculum, afrontar una entrevista de trabajo, conocer el funcionamiento de una empresa o identificar un perfil profesional ajustado a sus capacidades e intereses.

Alonso recibiendo orientación en el SEXPE

Alonso recibiendo orientación en el SEXPE / Carol Avila

Durante seis meses se desarrollarán itinerarios personalizados de orientación, formación y acompañamiento. Se trabajarán competencias personales, sociales y laborales, hábitos de trabajo, búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas, trabajo en equipo, cumplimiento de responsabilidades y conocimiento de los recursos formativos y laborales del entorno.

La iniciativa también contempla la colaboración con empresas, entidades y servicios comunitarios, favoreciendo experiencias de aprendizaje en contextos reales y promoviendo una visión más inclusiva del mercado laboral. «Quiero demostrar que puedo aprender, trabajar y aportar. Solo necesito que confíen en mí y me den una oportunidad» expresó una de las personas participantes en el proyecto.

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'Somos Capaces' pretende ir más allá de la preparación para el empleo. Busca que cada persona pueda reconocer sus fortalezas, tomar decisiones sobre su futuro y avanzar hacia una vida más autónoma y participativa.

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